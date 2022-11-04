https://crimea.ria.ru/20221104/tsentralnyy-apparat-sk-vzyal-na-kontrol-delo-o-delfinakh-1125240131.html

Центральный аппарат СК взял на контроль дело о дельфинах

Центральный аппарат СК взял на контроль дело о дельфинах - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Центральный аппарат СК взял на контроль дело о дельфинах

Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело по факту жестокого обращения с животными в Севастополе. Речь идет о дельфинах, которых ранее выпустил в море... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T22:25

2022-11-04T22:25

2022-11-04T22:25

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело по факту жестокого обращения с животными в Севастополе. Речь идет о дельфинах, которых ранее выпустил в море директор частного дельфинария Flipper, сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что несмотря на принимаемые специалистами меры, поиски животных в акватории моря результатов не дали и будут продолжены. В Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром 3 ноября началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

https://crimea.ria.ru/20221104/mertvye-delfiny-na-beregu-sevastopolya-ne-iz-delfinariya---vlasti-1125235522.html

севастополь

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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации)