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Центральный аппарат СК взял на контроль дело о дельфинах
Центральный аппарат СК взял на контроль дело о дельфинах - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Центральный аппарат СК взял на контроль дело о дельфинах
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело по факту жестокого обращения с животными в Севастополе. Речь идет о дельфинах, которых ранее выпустил в море... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T22:25
2022-11-04T22:25
2022-11-04T22:25
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело по факту жестокого обращения с животными в Севастополе. Речь идет о дельфинах, которых ранее выпустил в море директор частного дельфинария Flipper, сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что несмотря на принимаемые специалистами меры, поиски животных в акватории моря результатов не дали и будут продолжены. В Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура. Рано утром 3 ноября началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается. В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
https://crimea.ria.ru/20221104/mertvye-delfiny-na-beregu-sevastopolya-ne-iz-delfinariya---vlasti-1125235522.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Центральный аппарат СК взял на контроль дело о дельфинах
Дело о севастопольских дельфинах взято на контроль центрального аппарата СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым.
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело по факту жестокого обращения с животными в Севастополе. Речь идет о дельфинах, которых ранее выпустил в море директор частного дельфинария Flipper, сообщает
пресс-служба СК РФ.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что несмотря на принимаемые специалистами меры, поиски животных в акватории моря результатов не дали и будут продолжены.
В Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями, как неизвестные выпускают в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу также подключились Росприроднадзор и прокуратура.
Рано утром 3 ноября началась операция по спасению животных - на поиски афалин вышло судно со специалистами. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию приостановили, но мониторинг с берега продолжается.
В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.