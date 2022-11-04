https://crimea.ria.ru/20221104/kerchenskaya-paromnaya-pereprava---situatsiya-k-etomu-chasu-1125235897.html

Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу

Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу

Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T13:15

2022-11-04T13:15

2022-11-04T13:15

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.По данным Минтранса РФ всего с начала возобновления работы переправы через пролив в обе стороны перевезено 25 078 пассажиров, 14 221 единиц автотранспорта и 798 железнодорожных вагонов. Семью паромами, работающими на линии выполнено 450 оборотных рейсов."По проливу действует штормовое предупреждение номер 79, юго-западный ветер 12-15 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, днем возможно небольшое ослабление ветра до 6-11 м/сек, видимость хорошая, без осадков, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +13-15 , температура воды в море +12-13 градусов", - уточнили в министерстве погодные условия.

https://crimea.ria.ru/20221104/dvizhenie-avtomobiley-po-krymskomu-mostu-priostanovyat--mintrans-1125235306.html

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керченская паромная переправа