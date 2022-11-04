Рейтинг@Mail.ru
Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221104/kerchenskaya-paromnaya-pereprava---situatsiya-k-etomu-chasu-1125235897.html
Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T13:15
2022-11-04T13:15
керченская паромная переправа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/18/1101321845_0:0:2380:1339_1920x0_80_0_0_682262fdf48901d3e7b0a1ae3f9c7428.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.По данным Минтранса РФ всего с начала возобновления работы переправы через пролив в обе стороны перевезено 25 078 пассажиров, 14 221 единиц автотранспорта и 798 железнодорожных вагонов. Семью паромами, работающими на линии выполнено 450 оборотных рейсов."По проливу действует штормовое предупреждение номер 79, юго-западный ветер 12-15 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, днем возможно небольшое ослабление ветра до 6-11 м/сек, видимость хорошая, без осадков, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +13-15 , температура воды в море +12-13 градусов", - уточнили в министерстве погодные условия.
https://crimea.ria.ru/20221104/dvizhenie-avtomobiley-po-krymskomu-mostu-priostanovyat--mintrans-1125235306.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/18/1101321845_150:0:2873:2042_1920x0_80_0_0_4327cbb59a959aa55e75a2b55f06d168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу

Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 грузовиков

13:15 04.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота Керченской переправы
Работа Керченской переправы - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.
"На перехватывающих стоянках в Темрюкском районе утром 4 ноября очередь на паром ждут 168 грузовиков. На местах работают волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева", - сказано в сообщении.
По данным Минтранса РФ всего с начала возобновления работы переправы через пролив в обе стороны перевезено 25 078 пассажиров, 14 221 единиц автотранспорта и 798 железнодорожных вагонов. Семью паромами, работающими на линии выполнено 450 оборотных рейсов.
"По проливу действует штормовое предупреждение номер 79, юго-западный ветер 12-15 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, днем возможно небольшое ослабление ветра до 6-11 м/сек, видимость хорошая, без осадков, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +13-15 , температура воды в море +12-13 градусов", - уточнили в министерстве погодные условия.
Ремонт моста через Керченский пролив
12:20
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс
 
Керченская паромная переправа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ
14:47Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту
14:35ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны
14:11Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку
13:47На Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников миссии МАГАТЭ
13:15Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
12:55Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА
12:26Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти
12:20Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс
11:37ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие
11:22Многие страны давно не верят Западу — Медведев
10:59На побережье Севастополя обнаружены два мертвых дельфина - МВД
10:31Коронавирус в Крыму и Севастополе - сколько заболевших и умерших
10:09Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ
09:35"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара
09:04Как выбрать пауэрбанк – советы Роскачества
08:34Экспозиция русского народа появится к Новому году в этнографическом музее
08:02Что мы празднуем в День народного единства
03:35Как изменятся цены на алкоголь по параллельному импорту – прогноз
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния