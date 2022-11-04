https://crimea.ria.ru/20221104/kerchenskaya-paromnaya-pereprava---situatsiya-k-etomu-chasu-1125235897.html
Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T13:15
2022-11-04T13:15
2022-11-04T13:15
керченская паромная переправа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/18/1101321845_0:0:2380:1339_1920x0_80_0_0_682262fdf48901d3e7b0a1ae3f9c7428.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.По данным Минтранса РФ всего с начала возобновления работы переправы через пролив в обе стороны перевезено 25 078 пассажиров, 14 221 единиц автотранспорта и 798 железнодорожных вагонов. Семью паромами, работающими на линии выполнено 450 оборотных рейсов."По проливу действует штормовое предупреждение номер 79, юго-западный ветер 12-15 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, днем возможно небольшое ослабление ветра до 6-11 м/сек, видимость хорошая, без осадков, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +13-15 , температура воды в море +12-13 градусов", - уточнили в министерстве погодные условия.
https://crimea.ria.ru/20221104/dvizhenie-avtomobiley-po-krymskomu-mostu-priostanovyat--mintrans-1125235306.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/18/1101321845_150:0:2873:2042_1920x0_80_0_0_4327cbb59a959aa55e75a2b55f06d168.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 грузовиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым.
Очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидают 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает
оперштаб по Краснодарскому краю.
"На перехватывающих стоянках в Темрюкском районе утром 4 ноября очередь на паром ждут 168 грузовиков. На местах работают волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева", - сказано в сообщении.
По данным Минтранса РФ всего с начала возобновления работы переправы через пролив в обе стороны перевезено 25 078 пассажиров, 14 221 единиц автотранспорта и 798 железнодорожных вагонов. Семью паромами, работающими на линии выполнено 450 оборотных рейсов.
"По проливу действует штормовое предупреждение номер 79, юго-западный ветер 12-15 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, днем возможно небольшое ослабление ветра до 6-11 м/сек, видимость хорошая, без осадков, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +13-15 , температура воды в море +12-13 градусов", - уточнили в министерстве погодные условия.