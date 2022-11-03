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Куда вложить 10 тысяч рублей - советы финансиста
Куда вложить 10 тысяч рублей - советы финансиста - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Куда вложить 10 тысяч рублей - советы финансиста
Формировать инвестиционный портфель можно без больших вложений, начальная сумма может составлять 10 тыс. рублей. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на финансиста... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T08:48
2022-11-03T08:48
2022-11-03T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости Крым. Формировать инвестиционный портфель можно без больших вложений, начальная сумма может составлять 10 тыс. рублей. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на финансиста Валентину Савенкову.По ее словам, начинающий инвестор может начать с небольших вложений и делать их регулярно. Лучше всего, если размер таких вложений не будет превышать 10% от общего дохода. Если зарплата инвестора составляет 100 тысяч рублей в месяц, то ежемесячный инвестиционный транш будет равен 10 тысячам рублей.При этом она советует диверсифицировать инвестиционный портфель, заняв 20% его объема Облигациями федерального займа, по 40% - корпоративными облигациями и акциями российских компаний. По ее словам, большинство лотов торгуются по цене менее 3 тыс.рублей, а акции некоторых компаний можно приобрести от 400 рублей за штуку, чтовполне доступно для инвестирования.Ранее доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал, как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом.
https://crimea.ria.ru/20220218/za-skolko-desyatiletiy-krymchane-mogut-nakopit-na-kvartiru-s-zarplaty-1122404628.html
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экономика, совет эксперта, общество
Куда вложить 10 тысяч рублей - советы финансиста
Финансист Савенкова: формировать инвестиционный портфель можно без больших вложений
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости Крым.
Формировать инвестиционный портфель можно без больших вложений, начальная сумма может составлять 10 тыс. рублей. Об этом пишет "Прайм"
со ссылкой на финансиста Валентину Савенкову.
По ее словам, начинающий инвестор может начать с небольших вложений и делать их регулярно. Лучше всего, если размер таких вложений не будет превышать 10% от общего дохода. Если зарплата инвестора составляет 100 тысяч рублей в месяц, то ежемесячный инвестиционный транш будет равен 10 тысячам рублей.
При этом она советует диверсифицировать инвестиционный портфель, заняв 20% его объема Облигациями федерального займа, по 40% - корпоративными облигациями и акциями российских компаний. По ее словам, большинство лотов торгуются по цене менее 3 тыс.рублей, а акции некоторых компаний можно приобрести от 400 рублей за штуку, чтовполне доступно для инвестирования.
Ранее доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал, как сократить еженедельные расходы и тратить зарплату с умом.