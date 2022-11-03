https://crimea.ria.ru/20221103/kogda-na-ukraine-nastupit-mir---otvet-oon-1125229496.html

Когда на Украине наступит мир - ответ ООН

Когда на Украине наступит мир - ответ ООН - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Когда на Украине наступит мир - ответ ООН

Ситуация на Украине от установления мира все еще "относительно далека" от установления мира, движение в этом направлении необходимо ускорить. Такое заявление... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T18:57

2022-11-03T18:57

2022-11-03T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация на Украине от установления мира все еще "относительно далека" от установления мира, движение в этом направлении необходимо ускорить. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш, пишет РИА Новости."Что касается окончания войны, я полагаю, нам еще нужно пройти определенный путь. Мир, конечно, цель для всех нас — мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН", — цитирует его агентство.Генсек также обозначил, что для достижения мира на Украине нужно "ускорить движение в этом направлении"."Я думаю, мы все еще относительно далеко от этого, и нам нужно сделать все для ускорения движения в этом направлении", — заявил он.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса стало абсолютно ясно, что новое очередное крупномасштабное наступление ВСУ неизбежно. В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным, подчеркнул он. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными.

https://crimea.ria.ru/20221101/putin-poyasnil-pozitsiyu-po-peregovoram-s-kievom-1125185242.html

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