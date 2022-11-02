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В СФ предложили новые меры поддержки работодателей в условиях санкций - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В СФ предложили новые меры поддержки работодателей в условиях санкций
В СФ предложили новые меры поддержки работодателей в условиях санкций - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В СФ предложили новые меры поддержки работодателей в условиях санкций
В Совфеде предложили финансово поддержать предпринимателей, берущих на работу жителей из других регионов страны, а также стимулировать внутреннюю трудовую... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T12:09
2022-11-02T12:09
совет федерации
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Совфеде предложили финансово поддержать предпринимателей, берущих на работу жителей из других регионов страны, а также стимулировать внутреннюю трудовую миграцию. Соответствующее предложение в ходе заседания внес член комитета СФ по экономической политике Владимир Кравчеко.По словам Кравченко, в условиях новых социально-экономических вызовов для России в регионах необходимо поддержать бизнес и по линии кадровой политики. В частности, субсидировать затраты, выделяя гранты на подготовку рабочих и повышение квалификации инженерных кадров.Для этих целей комитет по экономической политике рекомендовал всем заинтересованным в регионах провести мониторинг и предоставить анализ "для дальнейшей работы".Помимо этого, правительству рекомендовано расширить критерии, по которым организации относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) для получения ими мер поддержки. А также упростить все формы отчетности при ведении предпринимательской деятельности и ускорить принятие проекта федерального закона, "нормы которого предполагают включение государственных и муниципальных микрофинансовых организаций в состав участников национальной гарантийной системы поддержки МСП".Все эти и другие меры поддержки необходимы сегодня в условиях, когда 51% предпринимателей в РФ отмечают, что "внешнеэкономические санкции напрямую затронули их бизнес". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой, отметил сенатор.В свою очередь председатель СФ Валентина Матвиенко подчеркнула важность того, чтобы все рекомендации были реализованы. "Надо направлять в правительство, продвигать их с ассоциациями промышленников &lt;…&gt; чтобы рекомендации не зависали, а находили практическую реализацию", – заключила глава СФ.1 ноября президент РФ Владимир Путин дал правительству ряд поручений касательно развития туриндустрии и гостиничной сферы в стране, а также поддержки бизнеса. В частности, поручил Кабмину до 1 декабря текущего года рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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совет федерации, экономика, общество
В СФ предложили новые меры поддержки работодателей в условиях санкций

В СФ предложили поддержать работодателей за прием сотрудников из других регионов

12:09 02.11.2022
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Совфеде предложили финансово поддержать предпринимателей, берущих на работу жителей из других регионов страны, а также стимулировать внутреннюю трудовую миграцию. Соответствующее предложение в ходе заседания внес член комитета СФ по экономической политике Владимир Кравчеко.
По словам Кравченко, в условиях новых социально-экономических вызовов для России в регионах необходимо поддержать бизнес и по линии кадровой политики. В частности, субсидировать затраты, выделяя гранты на подготовку рабочих и повышение квалификации инженерных кадров.
"А кроме того, разработать госпрограмму по стимулированию внутренней трудовой миграции и финансовому поощрению предпринимателей, принимающих на работу жителей других регионов", – сказал сенатор.
Для этих целей комитет по экономической политике рекомендовал всем заинтересованным в регионах провести мониторинг и предоставить анализ "для дальнейшей работы".
Помимо этого, правительству рекомендовано расширить критерии, по которым организации относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) для получения ими мер поддержки. А также упростить все формы отчетности при ведении предпринимательской деятельности и ускорить принятие проекта федерального закона, "нормы которого предполагают включение государственных и муниципальных микрофинансовых организаций в состав участников национальной гарантийной системы поддержки МСП".
"Также считаем необходимым провести при участии крупнейших заказчиков в регионах работу по отбору субъектов МСП в целях их участия в программе льготного кредитования инновационных субъектов и программах развития поставщиков. И самое главное: разработать новый федеральный проект "Поддержка МСП в сфере производства", включая высокотехнологичные отрасли", – сказал Кравченко.
Все эти и другие меры поддержки необходимы сегодня в условиях, когда 51% предпринимателей в РФ отмечают, что "внешнеэкономические санкции напрямую затронули их бизнес". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой, отметил сенатор.
В свою очередь председатель СФ Валентина Матвиенко подчеркнула важность того, чтобы все рекомендации были реализованы. "Надо направлять в правительство, продвигать их с ассоциациями промышленников <…> чтобы рекомендации не зависали, а находили практическую реализацию", – заключила глава СФ.
1 ноября президент РФ Владимир Путин дал правительству ряд поручений касательно развития туриндустрии и гостиничной сферы в стране, а также поддержки бизнеса. В частности, поручил Кабмину до 1 декабря текущего года рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров и организаций, предоставляющих гостиничные услуги.
 
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