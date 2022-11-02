https://crimea.ria.ru/20221102/proschanie-s-tragicheski-pogibshey-svetlanoy-babaevoy-sostoitsya-v-simferopole-1125208470.html
Прощание с трагически погибшей Светланой Бабаевой состоится в Симферополе
Прощание с трагически погибшей Светланой Бабаевой состоится в Симферополе - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Прощание с трагически погибшей Светланой Бабаевой состоится в Симферополе
Прощание с трагически погибшей 28 октября руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в г. Симферополь Светланой Бабаевой состоится 3 ноября... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T13:42
2022-11-02T13:42
2022-11-02T13:42
утраты
миа "россия сегодня"
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симферополь
общество
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Прощание с трагически погибшей 28 октября руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в г. Симферополь Светланой Бабаевой состоится 3 ноября в Доме профсоюзов в Симферополе с 12.00 до 13.00. Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Соболезнования родным, близким и коллегам Светланы выразили должностные лица российского государства. Среди них зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, а также редакции отечественных изданий, в частности, гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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утраты, миа "россия сегодня", крым, симферополь, общество
Прощание с трагически погибшей Светланой Бабаевой состоится в Симферополе
Прощание с трагически погибшей Светланой Бабаевой состоится в Симферополе 3 ноября
Прощание с трагически погибшей 28 октября руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в г. Симферополь Светланой Бабаевой состоится 3 ноября в Доме профсоюзов в Симферополе с 12.00 до 13.00.
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.
Соболезнования родным, близким и коллегам Светланы выразили должностные лица российского государства. Среди них зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, а также редакции отечественных изданий, в частности, гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
"В это сложно поверить. Ее будет очень не хватать. Я считаю, что это большая потеря для всего нашего журналистского мира", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики. С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.