https://crimea.ria.ru/20221102/na-ukraine-vvodyat-ogranicheniya-na-potreblenie-elektroenergii-1125207409.html
На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии
На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 02.11.2022
На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии
В трех областях Украины вводят ограничение на потребление электроэнергии, заявленных ранее почасовых отключений недостаточно. Об этом сообщила компания... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T13:00
2022-11-02T13:00
2022-11-02T13:01
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В трех областях Украины вводят ограничение на потребление электроэнергии, заявленных ранее почасовых отключений недостаточно. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".Украинская энергетическая компания в среду утром завила о введении графиков почасового отключения в Киеве и семи областях страны. Однако сейчас в "Укрэнерго" сообщили, что этих мер недостаточно.В связи с этим действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные отключения света. 1 ноября Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221102/svet-po-chasam-v-oblastyakh-ukrainy-vveli-grafiki-avariynykh-otklyucheniy-1125204191.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине
На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии
В Сумской, Харьковской и Полтавской областях вводят ограничения на потребление энергии
13:00 02.11.2022 (обновлено: 13:01 02.11.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым.
В трех областях Украины вводят ограничение на потребление электроэнергии, заявленных ранее почасовых отключений недостаточно. Об этом сообщила
компания "Укрэнерго".
Украинская энергетическая компания в среду утром завила о введении графиков почасового отключения в Киеве и семи областях страны. Однако сейчас в "Укрэнерго" сообщили, что этих мер недостаточно.
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 (12 мск) операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В связи с этим действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные отключения света. 1 ноября Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.