https://crimea.ria.ru/20221102/na-ukraine-vvodyat-ogranicheniya-na-potreblenie-elektroenergii-1125207409.html

На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии

На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии - РИА Новости Крым, 02.11.2022

На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии

В трех областях Украины вводят ограничение на потребление электроэнергии, заявленных ранее почасовых отключений недостаточно. Об этом сообщила компания... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T13:00

2022-11-02T13:00

2022-11-02T13:01

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В трех областях Украины вводят ограничение на потребление электроэнергии, заявленных ранее почасовых отключений недостаточно. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".Украинская энергетическая компания в среду утром завила о введении графиков почасового отключения в Киеве и семи областях страны. Однако сейчас в "Укрэнерго" сообщили, что этих мер недостаточно.В связи с этим действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные отключения света. 1 ноября Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221102/svet-po-chasam-v-oblastyakh-ukrainy-vveli-grafiki-avariynykh-otklyucheniy-1125204191.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине