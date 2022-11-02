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Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой

Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой

Через Керченскую переправу с запуска паромов перевезены более 24 тысяч человек и 13,3 тысячи единиц автотранспорта. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T12:56

2022-11-02T12:56

2022-11-02T12:56

керченская паромная переправа

крым

кубань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Через Керченскую переправу с запуска паромов перевезены более 24 тысяч человек и 13,3 тысячи единиц автотранспорта. Об этом сообщает Минтранс России.На линии работают семь паромов, они выполнили совокупно 409 рейсов.По данным Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. До вечера среды будет дуть западный, юго-западный ветер 5-10 м/с.В очереди на Керченскую паромную переправу ожидают 320 грузовиков.

крым

кубань

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт