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Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой
Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой
Через Керченскую переправу с запуска паромов перевезены более 24 тысяч человек и 13,3 тысячи единиц автотранспорта. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T12:56
2022-11-02T12:56
керченская паромная переправа
крым
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Через Керченскую переправу с запуска паромов перевезены более 24 тысяч человек и 13,3 тысячи единиц автотранспорта. Об этом сообщает Минтранс России.На линии работают семь паромов, они выполнили совокупно 409 рейсов.По данным Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. До вечера среды будет дуть западный, юго-западный ветер 5-10 м/с.В очереди на Керченскую паромную переправу ожидают 320 грузовиков.
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керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт
Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой

Керченская паромная переправа: ситуация с паромами и погодой на 2 ноября

12:56 02.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Через Керченскую переправу с запуска паромов перевезены более 24 тысяч человек и 13,3 тысячи единиц автотранспорта. Об этом сообщает Минтранс России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 24 097 пассажиров, 13 300 единиц автотранспорта и 655 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
На линии работают семь паромов, они выполнили совокупно 409 рейсов.
По данным Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. До вечера среды будет дуть западный, юго-западный ветер 5-10 м/с.
"Видимость хорошая, без существенных осадков, высота волн 10-60 см, температура воздуха днем +14…+16 градусов, воды – до +13", - заключили в Минтрансе.
В очереди на Керченскую паромную переправу ожидают 320 грузовиков.
 
Керченская паромная переправаКрымКубаньТранспорт
 
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