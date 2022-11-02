https://crimea.ria.ru/20221102/aviatsiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-istrebitel-pod-kharkovom-1125210179.html

Авиация России уничтожила украинский истребитель под Харьковом

Авиация России уничтожила украинский истребитель под Харьковом - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Авиация России уничтожила украинский истребитель под Харьковом

Российская авиация уничтожила украинский истребитель под Харьковом, совместными действиями оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T15:04

2022-11-02T15:04

2022-11-02T15:04

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила украинский истребитель под Харьковом, совместными действиями оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии разгромлен пункт управления нацгвардии Украины. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Совместными силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии разгромлен пункт управления нацгвардии Украины в ДНР, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах. Российские военные действовали активно и в рамках контрбатарейной борьбы.Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области.

https://crimea.ria.ru/20221102/armiya-rossii-otbila-ataki-vsu-na-trekh-napravleniyakh--minoborony-1125209590.html

украина

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2022

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина