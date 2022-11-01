https://crimea.ria.ru/20221101/vyvozil-s-polya-ranenykh-v-bakhchisarae-prostilis-s-geroem-svo-1125197173.html

Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО

Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО

В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с участником СВО, сержантом Романом Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T18:01

2022-11-01T18:01

2022-11-01T18:01

утраты

специальная военная операция рф на украине

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с участником СВО, сержантом Романом Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.Роман Орлов подписал контракт на службу в ВС РФ в 2016 году. Боец принимал участие в боевых действиях с самого начала специальной военной операции."Роман Ярославович в возрасте 30 лет отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины", – говорится в сообщении.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, специальная военная операция рф на украине, крым