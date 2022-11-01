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Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО
Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с участником СВО, сержантом Романом Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. РИА Новости Крым, 01.11.2022
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с участником СВО, сержантом Романом Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.Роман Орлов подписал контракт на службу в ВС РФ в 2016 году. Боец принимал участие в боевых действиях с самого начала специальной военной операции."Роман Ярославович в возрасте 30 лет отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины", – говорится в сообщении.
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РИА Новости Крым
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4.7
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утраты, специальная военная операция рф на украине, крым
Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО

В Бахчисарае прошла церемония прощания с героем СВО сержантом Орловым

18:01 01.11.2022
 
© Администрация г. БахчисараяВ Бахчисарае простились с участником специальной военной операции сержантом Романом Орловым
В Бахчисарае простились с участником специальной военной операции сержантом Романом Орловым
© Администрация г. Бахчисарая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с участником СВО, сержантом Романом Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Роман Орлов подписал контракт на службу в ВС РФ в 2016 году. Боец принимал участие в боевых действиях с самого начала специальной военной операции.
"Роман Ярославович в возрасте 30 лет отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины", – говорится в сообщении.
Сообщается, что 25 октября машина, которая вывозила раненых солдат с поля боя, подорвалась на мине. Посмертную награду для героя – медаль "За спасение погибавших" вручили отцу погибшего военнослужащего.
УтратыСпециальная военная операция РФ на УкраинеКрым
 
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