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Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО
Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с участником СВО, сержантом Романом Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T18:01
2022-11-01T18:01
2022-11-01T18:01
утраты
специальная военная операция рф на украине
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с участником СВО, сержантом Романом Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.Роман Орлов подписал контракт на службу в ВС РФ в 2016 году. Боец принимал участие в боевых действиях с самого начала специальной военной операции."Роман Ярославович в возрасте 30 лет отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины", – говорится в сообщении.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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утраты, специальная военная операция рф на украине, крым
Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае прошла церемония прощания с героем СВО сержантом Орловым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с участником СВО, сержантом Романом Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Роман Орлов подписал контракт на службу в ВС РФ в 2016 году. Боец принимал участие в боевых действиях с самого начала специальной военной операции.
"Роман Ярославович в возрасте 30 лет отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге и защищая интересы Родины", – говорится в сообщении.
Сообщается, что 25 октября машина, которая вывозила раненых солдат с поля боя, подорвалась на мине. Посмертную награду для героя – медаль "За спасение погибавших" вручили отцу погибшего военнослужащего.