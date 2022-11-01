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В зоне СВО за две недели уничтожили около 200 иностранных наемников

В зоне СВО за две недели уничтожили около 200 иностранных наемников - РИА Новости Крым, 01.11.2022

В зоне СВО за две недели уничтожили около 200 иностранных наемников

Вооруженные силы РФ уничтожили в зоне проведения СВО почти 200 иностранных наемников и сотни единиц техники противника. Об этом сообщил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T14:34

2022-11-01T14:34

2022-11-01T14:35

крым

новые регионы россии

военное положение в новых регионах россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ уничтожили в зоне проведения СВО почти 200 иностранных наемников и сотни единиц техники противника. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.Помимо этого, уничтожены две стоявшие на вооружении ВСУ американские установки залпового огня HIMARS.Шойгу добавил, что высокоточным оружием российские военные продолжают эффективно поражать объекты военной инфраструктуры Украины, а также критическую инфраструктуру, что позволяет снижать потенциал ВСУ.Ранее глава Минобороны РФ сообщил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации россиян в районы боевых действий направлены 87 тысяч человек.

крым

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, министерство обороны рф