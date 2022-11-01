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В зоне СВО за две недели уничтожили около 200 иностранных наемников - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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В зоне СВО за две недели уничтожили около 200 иностранных наемников
В зоне СВО за две недели уничтожили около 200 иностранных наемников - РИА Новости Крым, 01.11.2022
В зоне СВО за две недели уничтожили около 200 иностранных наемников
Вооруженные силы РФ уничтожили в зоне проведения СВО почти 200 иностранных наемников и сотни единиц техники противника. Об этом сообщил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T14:34
2022-11-01T14:35
крым
новые регионы россии
военное положение в новых регионах россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ уничтожили в зоне проведения СВО почти 200 иностранных наемников и сотни единиц техники противника. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.Помимо этого, уничтожены две стоявшие на вооружении ВСУ американские установки залпового огня HIMARS.Шойгу добавил, что высокоточным оружием российские военные продолжают эффективно поражать объекты военной инфраструктуры Украины, а также критическую инфраструктуру, что позволяет снижать потенциал ВСУ.Ранее глава Минобороны РФ сообщил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации россиян в районы боевых действий направлены 87 тысяч человек.
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крым, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, министерство обороны рф
В зоне СВО за две недели уничтожили около 200 иностранных наемников

Шойгу: ВС России за две недели уничтожили в зоне СВО почти 200 иностранных наемников

14:34 01.11.2022 (обновлено: 14:35 01.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ уничтожили в зоне проведения СВО почти 200 иностранных наемников и сотни единиц техники противника. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

"В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин <...> и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами", - заявил он.

Помимо этого, уничтожены две стоявшие на вооружении ВСУ американские установки залпового огня HIMARS.
Шойгу добавил, что высокоточным оружием российские военные продолжают эффективно поражать объекты военной инфраструктуры Украины, а также критическую инфраструктуру, что позволяет снижать потенциал ВСУ.
"При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан", – подчеркнул Шойгу.
Ранее глава Минобороны РФ сообщил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации россиян в районы боевых действий направлены 87 тысяч человек.
КрымНовые регионы РоссииВоенное положение в новых регионах РоссииМинистерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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