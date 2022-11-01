https://crimea.ria.ru/20221101/polnoe-zatmenie-luny-uvidyat-rossiyane-v-noyabre-1125166659.html

Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре

Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре

Жители восточных регионов РФ смогут наблюдать полное затмение Луны в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария. РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T07:56

2022-11-01T07:56

2022-11-01T07:56

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Жители восточных регионов РФ смогут наблюдать полное затмение Луны в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария."8 ноября произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой в 13:59 мск, видимое из восточных регионов России", – говорится в сообщении.В планетарии уточнили, что это уже второе лунное затмение в текущем году, первое наблюдалось 16 мая.Кроме того, в тот же день Меркурий окажется в соединении с Солнцем, 9 ноября Уран в противостоянии с Солнцем. А в ночь с 17 на 18 ноября россияне смогут наблюдать Леониды – звездопад ноября."Ожидается около 15 метеоров в час", – уточнили в учреждении.25 октября россияне могли наблюдать частичное затмение Солнца.

https://crimea.ria.ru/20221025/glyadya-v-nebo-kak-krymchane-sledili-za-ischezayuschim-solntsem-1125077910.html

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