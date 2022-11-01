https://crimea.ria.ru/20221101/polnoe-zatmenie-luny-uvidyat-rossiyane-v-noyabre-1125166659.html
Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре
Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре
Жители восточных регионов РФ смогут наблюдать полное затмение Луны в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T07:56
2022-11-01T07:56
2022-11-01T07:56
космос
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125166527_0:107:2056:1263_1920x0_80_0_0_fefe1b2ef88170044577fade057c53e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Жители восточных регионов РФ смогут наблюдать полное затмение Луны в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария."8 ноября произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой в 13:59 мск, видимое из восточных регионов России", – говорится в сообщении.В планетарии уточнили, что это уже второе лунное затмение в текущем году, первое наблюдалось 16 мая.Кроме того, в тот же день Меркурий окажется в соединении с Солнцем, 9 ноября Уран в противостоянии с Солнцем. А в ночь с 17 на 18 ноября россияне смогут наблюдать Леониды – звездопад ноября."Ожидается около 15 метеоров в час", – уточнили в учреждении.25 октября россияне могли наблюдать частичное затмение Солнца.
https://crimea.ria.ru/20221025/glyadya-v-nebo-kak-krymchane-sledili-za-ischezayuschim-solntsem-1125077910.html
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125166527_115:0:1940:1369_1920x0_80_0_0_566880998f4bf2a3700a1e419fa92aa1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, общество
Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре
Полное затмение Луны увидят жители восточных регионов России 8 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Жители восточных регионов РФ смогут наблюдать полное затмение Луны в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
"8 ноября произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой в 13:59 мск, видимое из восточных регионов России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 13.17 до 14.42 по московскому времени Луна пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок. В целом астрономическое явление будет длиться почти 6 часов – с 11.01 до 16.56.
В планетарии уточнили, что это уже второе лунное затмение в текущем году, первое наблюдалось 16 мая.
Кроме того, в тот же день Меркурий окажется в соединении с Солнцем, 9 ноября Уран в противостоянии с Солнцем. А в ночь с 17 на 18 ноября россияне смогут наблюдать Леониды – звездопад ноября.
"Ожидается около 15 метеоров в час", – уточнили в учреждении.
25 октября россияне могли наблюдать частичное затмение Солнца.