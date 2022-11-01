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Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре
Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре
Жители восточных регионов РФ смогут наблюдать полное затмение Луны в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T07:56
2022-11-01T07:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Жители восточных регионов РФ смогут наблюдать полное затмение Луны в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария."8 ноября произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой в 13:59 мск, видимое из восточных регионов России", – говорится в сообщении.В планетарии уточнили, что это уже второе лунное затмение в текущем году, первое наблюдалось 16 мая.Кроме того, в тот же день Меркурий окажется в соединении с Солнцем, 9 ноября Уран в противостоянии с Солнцем. А в ночь с 17 на 18 ноября россияне смогут наблюдать Леониды – звездопад ноября."Ожидается около 15 метеоров в час", – уточнили в учреждении.25 октября россияне могли наблюдать частичное затмение Солнца.
https://crimea.ria.ru/20221025/glyadya-v-nebo-kak-krymchane-sledili-za-ischezayuschim-solntsem-1125077910.html
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космос, общество
Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре

Полное затмение Луны увидят жители восточных регионов России 8 ноября

07:56 01.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛунное затмение
Лунное затмение - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Жители восточных регионов РФ смогут наблюдать полное затмение Луны в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
"8 ноября произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой в 13:59 мск, видимое из восточных регионов России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 13.17 до 14.42 по московскому времени Луна пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок. В целом астрономическое явление будет длиться почти 6 часов – с 11.01 до 16.56.
В планетарии уточнили, что это уже второе лунное затмение в текущем году, первое наблюдалось 16 мая.
Кроме того, в тот же день Меркурий окажется в соединении с Солнцем, 9 ноября Уран в противостоянии с Солнцем. А в ночь с 17 на 18 ноября россияне смогут наблюдать Леониды – звездопад ноября.
"Ожидается около 15 метеоров в час", – уточнили в учреждении.
25 октября россияне могли наблюдать частичное затмение Солнца.
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