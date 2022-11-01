https://crimea.ria.ru/20221101/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-vo-vtornik-1125188745.html
Где в Крыму отключат воду во вторник
Где в Крыму отключат воду во вторник - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Где в Крыму отключат воду во вторник
Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T11:27
2022-11-01T11:27
2022-11-01T11:27
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня из-за аварии отключение по улицам Воровского, Шмидта, Гаспринского, а также на прилегающих улицах и переулках.В Евпатории с 23 часов 1 ноября до 6 часов утра 2 числа снижено давление в системе, возможны перебои в водоснабжении всего города.В Керчи до часу дня без воды адреса Буденного,10, 11, 12, 13, 14/В Феодосийской регионе до 17 часов частично без воды поселок Приморский - улицы Гагарина и Промышленная, 1, а также поселковая котельная.В Алуште до 15 часов приостановлена подача для абонентов, расположенных по улицам Симферопольской, Садовой, Гвардейской, Первомайской, Багликова, Хромых ,15-го Апреля, а также в Гвардейском и Кооперативном переулках.В селе Чистополье до пяти часов вечера ограничено водоснабжение улиц Школьной, Привокзальной, Кооперативной, Приморской, Почивалина. В Белогорском районе до 17.00 без воды село Чернополье. В Джанкое до 15 часов отключение в переулке Школьном. В Красноперекопском районе также до трех часов дня частично без воды село Вишневка.
https://crimea.ria.ru/20221030/krymu-neobkhodimo-menyat-tekhnologiyu-potrebleniya-vody--uchenyy-1125137822.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым
Где в Крыму отключат воду во вторник
Часть Крыма во вторник без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня из-за аварии отключение по улицам Воровского, Шмидта, Гаспринского, а также на прилегающих улицах и переулках.
В Евпатории с 23 часов 1 ноября до 6 часов утра 2 числа снижено давление в системе, возможны перебои в водоснабжении всего города.
В Керчи до часу дня без воды адреса Буденного,10, 11, 12, 13, 14/
В Феодосийской регионе до 17 часов частично без воды поселок Приморский - улицы Гагарина и Промышленная, 1, а также поселковая котельная.
В Алуште до 15 часов приостановлена подача для абонентов, расположенных по улицам Симферопольской, Садовой, Гвардейской, Первомайской, Багликова, Хромых ,15-го Апреля, а также в Гвардейском и Кооперативном переулках.
В селе Чистополье до пяти часов вечера ограничено водоснабжение улиц Школьной, Привокзальной, Кооперативной, Приморской, Почивалина. В Белогорском районе до 17.00 без воды село Чернополье. В Джанкое до 15 часов отключение в переулке Школьном. В Красноперекопском районе также до трех часов дня частично без воды село Вишневка.