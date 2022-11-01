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Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма? - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?
Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма? - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?
Влияние негативных природных и антропогенных факторов неминуемо ведет к изменению экосистемы Черного моря. По мнению исследователей, этому вопросу должны... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T12:00
2022-11-01T17:12
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 ноября - 12:00. Влияние негативных природных и антропогенных факторов неминуемо ведет к изменению экосистемы Черного моря. По мнению исследователей, этому вопросу должны уделять внимание представители общественности, ученных и власти не только регионального и федерального уровней. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА новости Крым рассказал заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный.Подробнее - в полном видео пресс-конференции:Участники:— заместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина СКУРАТОВСКАЯ;— ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай ШАДРИН;— заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей СТАНИЧНЫЙ;— младший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся МЕДВЕДЕВА.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?
Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?
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пресс-центр

Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?

12:00 01.11.2022 (обновлено: 17:12 01.11.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкГора Караул-Оба и Голубая бухта в поселке Новый свет.
Гора Караул-Оба и Голубая бухта в поселке Новый свет. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Алексей Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 ноября - 12:00. Влияние негативных природных и антропогенных факторов неминуемо ведет к изменению экосистемы Черного моря. По мнению исследователей, этому вопросу должны уделять внимание представители общественности, ученных и власти не только регионального и федерального уровней. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА новости Крым рассказал заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный.
"Черное море – это закрытый водоем с большим количеством стоков из Дуная, Днепра, Дона, которые несут всякого рода загрязнители, химические вещества, биологические компоненты. Они могут оказывать существенное вклинение на экосистему Черного моря. Плюс к этому - антропогенные факторы. Человеческая деятельность развивается. Мы строим больше курортов, зон отдыха, промышленные предприятия. И определить, какой будет отклик морской экосистемы определить очень сложно", - сообщила специалист.
Подробнее - в полном видео пресс-конференции:
Участники:
— заместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина СКУРАТОВСКАЯ;
— ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай ШАДРИН;
— заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей СТАНИЧНЫЙ;
— младший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся МЕДВЕДЕВА.
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeevзаместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина Скуратовская
заместитель директора по научной работе ФИЦ Институт биологии Южных морей имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина Скуратовская
1 из 5
заместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина Скуратовская
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeevведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай Шадрин
ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай Шадрин
2 из 5
ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай Шадрин
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeevзаведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный
заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный
3 из 5
заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeevмладший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся Медведева
младший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся Медведева
4 из 5
младший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся Медведева
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПресс-конференция "Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?"
Пресс-конференция Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?
5 из 5
Пресс-конференция "Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?"
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 5
заместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина Скуратовская
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 5
ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай Шадрин
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 5
заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 5
младший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся Медведева
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 5
Пресс-конференция "Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?"
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Пресс-центр
 
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