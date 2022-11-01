https://crimea.ria.ru/20221101/ekologiya-chernogo-morya-kak-ne-zagubit-dostoprimechatelnost-kryma--1125094342.html

Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?

Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма? - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?

Влияние негативных природных и антропогенных факторов неминуемо ведет к изменению экосистемы Черного моря. По мнению исследователей, этому вопросу должны... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T12:00

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2022-11-01T17:12

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 ноября - 12:00. Влияние негативных природных и антропогенных факторов неминуемо ведет к изменению экосистемы Черного моря. По мнению исследователей, этому вопросу должны уделять внимание представители общественности, ученных и власти не только регионального и федерального уровней. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА новости Крым рассказал заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный.Подробнее - в полном видео пресс-конференции:Участники:— заместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина СКУРАТОВСКАЯ;— ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай ШАДРИН;— заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей СТАНИЧНЫЙ;— младший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся МЕДВЕДЕВА.

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Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма? Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма? 2022-11-01T12:00 true PT60M23S

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пресс-центр