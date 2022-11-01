Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?
12:00 01.11.2022 (обновлено: 17:12 01.11.2022)
© РИА Новости . Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкГора Караул-Оба и Голубая бухта в поселке Новый свет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 01 ноября - 12:00. Влияние негативных природных и антропогенных факторов неминуемо ведет к изменению экосистемы Черного моря. По мнению исследователей, этому вопросу должны уделять внимание представители общественности, ученных и власти не только регионального и федерального уровней. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА новости Крым рассказал заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный.
"Черное море – это закрытый водоем с большим количеством стоков из Дуная, Днепра, Дона, которые несут всякого рода загрязнители, химические вещества, биологические компоненты. Они могут оказывать существенное вклинение на экосистему Черного моря. Плюс к этому - антропогенные факторы. Человеческая деятельность развивается. Мы строим больше курортов, зон отдыха, промышленные предприятия. И определить, какой будет отклик морской экосистемы определить очень сложно", - сообщила специалист.
Подробнее - в полном видео пресс-конференции:
Участники:
— заместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина СКУРАТОВСКАЯ;
— ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай ШАДРИН;
— заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей СТАНИЧНЫЙ;
— младший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся МЕДВЕДЕВА.
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeevзаместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина Скуратовская
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заместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина Скуратовская
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeevведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай Шадрин
2 из 5
ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай Шадрин
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeevзаведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный
3 из 5
заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeevмладший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся Медведева
4 из 5
младший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся Медведева
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПресс-конференция "Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?"
5 из 5
Пресс-конференция "Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?"
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 5
заместитель директора по научной работе ФИЦ "Институт биологии Южных морей" имени А. О. Ковалевского РАН Екатерина Скуратовская
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 5
ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ имени А. О. Ковалевского РАН Николай Шадрин
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 5
заведующий Отделом дистанционных методов исследования ФГБУН ФИЦ "Морского гидрофизического института РАН" Сергей Станичный
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 5
младший научный сотрудник Отдела дистанционных методов исследований ФГБУН ФИЦ МГИ Алеся Медведева
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 5
Пресс-конференция "Экология Черного моря: как не загубить достопримечательность Крыма?"
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev