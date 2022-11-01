https://crimea.ria.ru/20221101/chego-ne-khvataet-krymskomu-pokupatelyu-mnenie-mestnykh-1125188593.html

Чего не хватает крымскому покупателю: мнение местных

Чего не хватает крымскому покупателю: мнение местных - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Чего не хватает крымскому покупателю: мнение местных

Теракт на Крымском мосту серьезно повлиял на логистические цепочки, по которым на полуостров поставляли различные товары. Все чаще жители стали замечать, что... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T11:22

2022-11-01T11:22

2022-11-01T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту серьезно повлиял на логистические цепочки, по которым на полуостров поставляли различные товары. Все чаще жители стали замечать, что каких-то товаров на полках крымских магазинах стало меньше, или же они исчезли вовсе.Сначала крымчане отметили "пропажу" некоторых привычных материковых марок молочной продукции. Затем - как редеют полки с рыбой, колбасами и замороженными овощами. Как отмечают живущие на полуострове, больше всего проблем у них возникло с товарами с небольшим сроком хранения. А в соцсетях сетуют и на отсутствие некоторых стройматериалов.Главная проблема в том, что фуры слишком долго стоят на переправе. За раз паром может перевезти 18-20 грузовиков.В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи >>А что с крымскими производителями? Действительно, многие магазины стали активнее закупать крымскую продукцию, это заметили и покупатели. Но и здесь проблема: некоторые ингредиенты для их производства и упаковку покупают также на материке, а сроки их поставок увеличились.Редакция РИА Новости Крым решила спросить крымчан: всего ли им хватает в магазинах.

https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html

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Есть ли дефицит товаров на полках крымских магазинов – мнение жителей Есть ли дефицит товаров на полках крымских магазинов – мнение жителей 2022-11-01T11:22 true PT2M34S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, мнения, видео, опрос