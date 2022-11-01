https://crimea.ria.ru/20221101/chego-ne-khvataet-krymskomu-pokupatelyu-mnenie-mestnykh-1125188593.html
Чего не хватает крымскому покупателю: мнение местных
Чего не хватает крымскому покупателю: мнение местных - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Чего не хватает крымскому покупателю: мнение местных
Теракт на Крымском мосту серьезно повлиял на логистические цепочки, по которым на полуостров поставляли различные товары. Все чаще жители стали замечать, что... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T11:22
2022-11-01T11:22
2022-11-01T11:22
крым
экономика
мнения
видео
опрос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125188436_0:0:1209:680_1920x0_80_0_0_3ec22ba5b4b5fac46437df6e0d76c13c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту серьезно повлиял на логистические цепочки, по которым на полуостров поставляли различные товары. Все чаще жители стали замечать, что каких-то товаров на полках крымских магазинах стало меньше, или же они исчезли вовсе.Сначала крымчане отметили "пропажу" некоторых привычных материковых марок молочной продукции. Затем - как редеют полки с рыбой, колбасами и замороженными овощами. Как отмечают живущие на полуострове, больше всего проблем у них возникло с товарами с небольшим сроком хранения. А в соцсетях сетуют и на отсутствие некоторых стройматериалов.Главная проблема в том, что фуры слишком долго стоят на переправе. За раз паром может перевезти 18-20 грузовиков.В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи >>А что с крымскими производителями? Действительно, многие магазины стали активнее закупать крымскую продукцию, это заметили и покупатели. Но и здесь проблема: некоторые ингредиенты для их производства и упаковку покупают также на материке, а сроки их поставок увеличились.Редакция РИА Новости Крым решила спросить крымчан: всего ли им хватает в магазинах.
https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125188436_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_a78e2b43bc1c3c3fd09afa3a69615994.jpg
Есть ли дефицит товаров на полках крымских магазинов – мнение жителей
Есть ли дефицит товаров на полках крымских магазинов – мнение жителей
2022-11-01T11:22
true
PT2M34S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, экономика, мнения, видео, опрос
Чего не хватает крымскому покупателю: мнение местных
Есть ли дефицит товаров на полках крымских магазинов – мнение жителей