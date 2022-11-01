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Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии
Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии
Более 30 улиц крымской столицы до вечера остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T13:37
2022-11-01T14:36
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 30 улиц крымской столицы до вечера остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.Так, воду отключили на улицах 60 лет Октября (частично), Миллера, Аральская (частично), Гражданская, Гавена (частично), Зенитная, Сочинская, Залесская (частично), Толбухина, Русская и одноименном переулке, Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Тополевая, Мускатная, Санитарная, Голубиная, Бастионная, Соколиная, Залесская, Баррикадная, Красных Зорь, Шевченко, Дружбы, Днепровская, Аянская, Целинная, Ливневая, Балаклавская (частично), 1-й Конной армии (частично), переулке Ореховый и прилегающих к ним улицах.Ранее сообщалось, что в Симферополе, Алуште, Евпатории, Керчи и других регионах полуострова из-за ремонтов на сетях во вторник будет ограничено водоснабжение.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, вода в крыму
Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии

Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии

13:37 01.11.2022 (обновлено: 14:36 01.11.2022)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 30 улиц крымской столицы до вечера остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
"По информации предприятия "Вода Крыма", в связи с аварией до 20:00 будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Так, воду отключили на улицах 60 лет Октября (частично), Миллера, Аральская (частично), Гражданская, Гавена (частично), Зенитная, Сочинская, Залесская (частично), Толбухина, Русская и одноименном переулке, Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Тополевая, Мускатная, Санитарная, Голубиная, Бастионная, Соколиная, Залесская, Баррикадная, Красных Зорь, Шевченко, Дружбы, Днепровская, Аянская, Целинная, Ливневая, Балаклавская (частично), 1-й Конной армии (частично), переулке Ореховый и прилегающих к ним улицах.
Ранее сообщалось, что в Симферополе, Алуште, Евпатории, Керчи и других регионах полуострова из-за ремонтов на сетях во вторник будет ограничено водоснабжение.
КрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяВода в Крыму
 
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