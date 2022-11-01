https://crimea.ria.ru/20221101/bolee-30-ulits-simferopolya-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii-1125191068.html

Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии

Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии

Более 30 улиц крымской столицы до вечера остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T13:37

2022-11-01T13:37

2022-11-01T14:36

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 30 улиц крымской столицы до вечера остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.Так, воду отключили на улицах 60 лет Октября (частично), Миллера, Аральская (частично), Гражданская, Гавена (частично), Зенитная, Сочинская, Залесская (частично), Толбухина, Русская и одноименном переулке, Качинская, Батумская, Очаковская, Новороссийская, Тополевая, Мускатная, Санитарная, Голубиная, Бастионная, Соколиная, Залесская, Баррикадная, Красных Зорь, Шевченко, Дружбы, Днепровская, Аянская, Целинная, Ливневая, Балаклавская (частично), 1-й Конной армии (частично), переулке Ореховый и прилегающих к ним улицах.Ранее сообщалось, что в Симферополе, Алуште, Евпатории, Керчи и других регионах полуострова из-за ремонтов на сетях во вторник будет ограничено водоснабжение.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, вода в крыму