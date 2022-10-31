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ВСУ атаковали Алчевск из РСЗО HIMARS - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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ВСУ атаковали Алчевск из РСЗО HIMARS
ВСУ атаковали Алчевск из РСЗО HIMARS - РИА Новости Крым, 31.10.2022
ВСУ атаковали Алчевск из РСЗО HIMARS
Украинские войска атаковали Алчевск двумя ракетами из РСЗО HIMARS, данные о пострадавших уточнятся. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T09:19
2022-10-31T09:19
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали Алчевск двумя ракетами из РСЗО HIMARS, данные о пострадавших уточнятся. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР.Ранее ВС РФ уничтожили две установки HIMARS под Харьковом, а также сбили в воздухе девять снарядов американской РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки, Ольгино и Отрадокаменки в Херсонской области.
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луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали Алчевск из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

09:19 31.10.2022
 
© AFP / FADEL SENNAАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS)
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS)
© AFP / FADEL SENNA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали Алчевск двумя ракетами из РСЗО HIMARS, данные о пострадавших уточнятся. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05:33 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР.
Ранее ВС РФ уничтожили две установки HIMARS под Харьковом, а также сбили в воздухе девять снарядов американской РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки, Ольгино и Отрадокаменки в Херсонской области.
Луганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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