https://crimea.ria.ru/20221031/vsu-atakovali-alchevsk-iz-rszo-himars-1125167726.html

ВСУ атаковали Алчевск из РСЗО HIMARS

ВСУ атаковали Алчевск из РСЗО HIMARS - РИА Новости Крым, 31.10.2022

ВСУ атаковали Алчевск из РСЗО HIMARS

Украинские войска атаковали Алчевск двумя ракетами из РСЗО HIMARS, данные о пострадавших уточнятся. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T09:19

2022-10-31T09:19

2022-10-31T09:19

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали Алчевск двумя ракетами из РСЗО HIMARS, данные о пострадавших уточнятся. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР.Ранее ВС РФ уничтожили две установки HIMARS под Харьковом, а также сбили в воздухе девять снарядов американской РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки, Ольгино и Отрадокаменки в Херсонской области.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины)