https://crimea.ria.ru/20221031/v-kerchi-voditel-moskvicha-sbil-dvukh-chelovek-na-peshekhodnom-perekhode-1125168152.html
В Керчи водитель "Москвича" сбил двух человек на пешеходном переходе
В Керчи водитель "Москвича" сбил двух человек на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 31.10.2022
В Керчи водитель "Москвича" сбил двух человек на пешеходном переходе
В Керчи водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов на нерегулируемом переходе, оба доставлены в больницу. Об этом сообщает керченское отделение ГИБДД. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T09:54
2022-10-31T09:54
2022-10-31T09:54
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Керчи водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов на нерегулируемом переходе, оба доставлены в больницу. Об этом сообщает керченское отделение ГИБДД.Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 октября на Куль-Обинском шоссе. Молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель автомобиля "АЗЛК 21412-01" совершил наезд на них. Уточняется, что переход был обозначен горизонтальной разметкой и дорожными знаками.В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.Ранее один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, керчь
В Керчи водитель "Москвича" сбил двух человек на пешеходном переходе
В Керчи два человека получили травмы в результате ДТП на пешеходном переходе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Керчи водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов на нерегулируемом переходе, оба доставлены в больницу. Об этом сообщает керченское отделение ГИБДД.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 октября на Куль-Обинском шоссе. Молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель автомобиля "АЗЛК 21412-01" совершил наезд на них. Уточняется, что переход был обозначен горизонтальной разметкой и дорожными знаками.
"В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее один человек погиб и один пострадал
в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма.