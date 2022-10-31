https://crimea.ria.ru/20221031/v-kerchi-voditel-moskvicha-sbil-dvukh-chelovek-na-peshekhodnom-perekhode-1125168152.html

В Керчи водитель "Москвича" сбил двух человек на пешеходном переходе

В Керчи водитель "Москвича" сбил двух человек на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 31.10.2022

В Керчи водитель "Москвича" сбил двух человек на пешеходном переходе

В Керчи водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов на нерегулируемом переходе, оба доставлены в больницу. Об этом сообщает керченское отделение ГИБДД. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T09:54

2022-10-31T09:54

2022-10-31T09:54

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Керчи водитель легкового автомобиля сбил двоих пешеходов на нерегулируемом переходе, оба доставлены в больницу. Об этом сообщает керченское отделение ГИБДД.Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 октября на Куль-Обинском шоссе. Молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель автомобиля "АЗЛК 21412-01" совершил наезд на них. Уточняется, что переход был обозначен горизонтальной разметкой и дорожными знаками.В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.Ранее один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма.

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, керчь