https://crimea.ria.ru/20221031/dva-smercha-obrazovalis-v-chernom-more--pugayuschee-video-1125171075.html

Два смерча образовались в Черном море – пугающее видео

Два смерча образовались в Черном море – пугающее видео - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Два смерча образовались в Черном море – пугающее видео

Сразу два смерча образовались в Черном море у берегов Геленджика, их сняли на видео очевидцы, сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T11:53

2022-10-31T11:53

2022-10-31T11:53

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Сразу два смерча образовались в Черном море у берегов Геленджика, их сняли на видео очевидцы, сообщают "Кубанские новости".Воронки зафиксировали в понедельник утром у входа в бухту курорта. Одна образовалась на границе грозовых облаков в районе Тонкого мыса. Второй вихрь прошел в нескольких сотнях метров вдоль пляжей курорта.Жители и гости города успели снять пугающее явление на видео, ролики опубликованы в местных пабликах.31 октября в Краснодарском крае синоптики прогнозируют дожди, в отдельных районах сильные, грозу. На территории города Сочи из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20221027/smerchi-ugrozhayut-sochi--obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1125110715.html

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