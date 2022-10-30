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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В ближайшие двое суток в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода. Во второй половине дня 30 октября и ночью 31 октября атмосферный фронтальный раздел вызовет РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-30T00:02
2022-10-30T00:02
2022-10-29T17:16
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севастополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода. Во второй половине дня 30 октября и ночью 31 октября атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, сообщает региональный гидрометцентр."Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4…9, на побережье до 11, днем в воскресенье 15…20, в горах 9…14 градусов тепла", – сказано в сообщении.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18.В Севастополе также переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +16…18.В Ялте и Алуште переменная облачность, местами дожди при дневной температуре +17…19.В Евпатории облачно с небольшими дождями при комфортных +16…18 градусов.В Судаке и Феодосии все те же кратковременные дожди при аналогичных +16…18.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 30 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода. Во второй половине дня 30 октября и ночью 31 октября атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, сообщает региональный гидрометцентр.
"Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4…9, на побережье до 11, днем в воскресенье 15…20, в горах 9…14 градусов тепла", – сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18.
В Севастополе также переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +16…18.
В Ялте и Алуште переменная облачность, местами дожди при дневной температуре +17…19.
В Евпатории облачно с небольшими дождями при комфортных +16…18 градусов.
В Судаке и Феодосии все те же кратковременные дожди при аналогичных +16…18.