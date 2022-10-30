https://crimea.ria.ru/20221030/prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1125154361.html

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В ближайшие двое суток в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода. Во второй половине дня 30 октября и ночью 31 октября атмосферный фронтальный раздел вызовет РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-30T00:02

2022-10-30T00:02

2022-10-29T17:16

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крым

севастополь

ялта

алушта

симферополь

евпатория

судак

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму ожидается теплая, но ветреная погода. Во второй половине дня 30 октября и ночью 31 октября атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, сообщает региональный гидрометцентр."Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4…9, на побережье до 11, днем в воскресенье 15…20, в горах 9…14 градусов тепла", – сказано в сообщении.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18.В Севастополе также переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +16…18.В Ялте и Алуште переменная облачность, местами дожди при дневной температуре +17…19.В Евпатории облачно с небольшими дождями при комфортных +16…18 градусов.В Судаке и Феодосии все те же кратковременные дожди при аналогичных +16…18.

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керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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