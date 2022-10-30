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Керченская паромная переправа: обстановка на воскресенье - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Керченская паромная переправа: обстановка на воскресенье
Керченская паромная переправа: обстановка на воскресенье - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Керченская паромная переправа: обстановка на воскресенье
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T12:38
2022-10-30T12:38
керченская паромная переправа
транспорт
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.По состоянию на утро воскресенья, через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 22 564 пассажира, 11 822 единицы автотранспорта и 442 железнодорожных вагона. Задействованные на линии семь паромов выполнили 356 рейсов с момента возобновления работы переправы 9 октября. Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья в акватории ожидается юго-западный ветер с переходом на западный 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, местами пройдет кратковременный дождь, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +16... +18 градусов, температура воды в море +14... +15.
https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html
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керченская паромная переправа, транспорт, керчь, крым
Керченская паромная переправа: обстановка на воскресенье

Обстановка на Керченской паромной переправе на воскресенье, 30 октября

12:38 30.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
По состоянию на утро воскресенья, через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 22 564 пассажира, 11 822 единицы автотранспорта и 442 железнодорожных вагона. Задействованные на линии семь паромов выполнили 356 рейсов с момента возобновления работы переправы 9 октября.
Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья в акватории ожидается юго-западный ветер с переходом на западный 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, местами пройдет кратковременный дождь, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +16... +18 градусов, температура воды в море +14... +15.
Грузовики ждут очереди на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Керченская паромная переправаТранспортКерчьКрым
 
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