https://crimea.ria.ru/20221030/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-obstanovka-na-voskresene-1125160241.html

Керченская паромная переправа: обстановка на воскресенье

Керченская паромная переправа: обстановка на воскресенье - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Керченская паромная переправа: обстановка на воскресенье

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T12:38

2022-10-30T12:38

2022-10-30T12:38

керченская паромная переправа

транспорт

керчь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.По состоянию на утро воскресенья, через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 22 564 пассажира, 11 822 единицы автотранспорта и 442 железнодорожных вагона. Задействованные на линии семь паромов выполнили 356 рейсов с момента возобновления работы переправы 9 октября. Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера воскресенья в акватории ожидается юго-западный ветер с переходом на западный 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, местами пройдет кратковременный дождь, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +16... +18 градусов, температура воды в море +14... +15.

https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html

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керченская паромная переправа, транспорт, керчь, крым