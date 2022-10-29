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В Севастополе снова открыли рейд после утренней атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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В Севастополе снова открыли рейд после утренней атаки беспилотников
В Севастополе снова открыли рейд после утренней атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 29.10.2022
В Севастополе снова открыли рейд после утренней атаки беспилотников
Рейд через Севастопольскую бухту открыт, катера и паромы возобновили движение. Об этом сообщили в региональном правительстве. РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T15:38
2022-10-29T15:38
севастополь
крым в истории: секреты, факты, фото
предотвращение терактов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Рейд через Севастопольскую бухту открыт, катера и паромы возобновили движение. Об этом сообщили в региональном правительстве."Рейд через Севастопольскую бухту открыт. Катера и паром возобновляют работу согласно расписанию", — говорится в сообщении.Как сообщало РИА Новости Крым, утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала СВО.Минобороны РФ заявило, что киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны также отметили: подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото, предотвращение терактов в крыму
В Севастополе снова открыли рейд после утренней атаки беспилотников

Рейд через Севастопольскую бухту снова открыт – власти

15:38 29.10.2022
 
© Анна ПетроваВечер у моря в Севастополе
Вечер у моря в Севастополе
© Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Рейд через Севастопольскую бухту открыт, катера и паромы возобновили движение. Об этом сообщили в региональном правительстве.
"Рейд через Севастопольскую бухту открыт. Катера и паром возобновляют работу согласно расписанию", — говорится в сообщении.
Как сообщало РИА Новости Крым, утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала СВО.
Минобороны РФ заявило, что киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны также отметили: подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
 
СевастопольКрым в истории: секреты, факты, фотоПредотвращение терактов в Крыму
 
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