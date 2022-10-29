https://crimea.ria.ru/20221029/v-sevastopole-snova-otkryli-reyd-posle-utrenney-ataki-bespilotnikov-1125153577.html

В Севастополе снова открыли рейд после утренней атаки беспилотников

В Севастополе снова открыли рейд после утренней атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 29.10.2022

В Севастополе снова открыли рейд после утренней атаки беспилотников

Рейд через Севастопольскую бухту открыт, катера и паромы возобновили движение. Об этом сообщили в региональном правительстве. РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T15:38

2022-10-29T15:38

2022-10-29T15:38

севастополь

крым в истории: секреты, факты, фото

предотвращение терактов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Рейд через Севастопольскую бухту открыт, катера и паромы возобновили движение. Об этом сообщили в региональном правительстве."Рейд через Севастопольскую бухту открыт. Катера и паром возобновляют работу согласно расписанию", — говорится в сообщении.Как сообщало РИА Новости Крым, утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала СВО.Минобороны РФ заявило, что киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны также отметили: подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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