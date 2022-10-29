https://crimea.ria.ru/20221029/final-oktyabrya-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1125136407.html

Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных

Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных

В Крыму на выходных воздух прогреется до +19 градусов, однако в воскресенье местами пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T08:53

2022-10-29T08:53

2022-10-29T08:53

радио "спутник в крыму"

крым

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +19 градусов, однако в воскресенье местами пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье полуостров попадет под влияние слабовыраженного теплого фронта и местами пройдут дожди. Однако температуру это существенно не изменит.На следующей неделе на полуострове также тепло. В первые дни ноября столбики термометров будут подниматься до 20-градусной отметки, что превышает климатическую норму для этого времени года.

https://crimea.ria.ru/20221016/zemlyu-nakroet-chereda-magnitnykh-bur-1124913673.html

крым

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2022

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