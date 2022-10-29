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Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных
Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных
В Крыму на выходных воздух прогреется до +19 градусов, однако в воскресенье местами пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T08:53
2022-10-29T08:53
радио "спутник в крыму"
крым
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +19 градусов, однако в воскресенье местами пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье полуостров попадет под влияние слабовыраженного теплого фронта и местами пройдут дожди. Однако температуру это существенно не изменит.На следующей неделе на полуострове также тепло. В первые дни ноября столбики термометров будут подниматься до 20-градусной отметки, что превышает климатическую норму для этого времени года.
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крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода
Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных

ФОБОС: в Крыму на выходных потеплеет до +19 градусов

08:53 29.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +19 градусов, однако в воскресенье местами пройдут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу переменная облачность, без осадков. Очаг высокого давления будет зонтом накрывать Крым от ненастья. Ветры развернутся на западные и юго-западные румбы. В ночные часы в Симферополе +7…9, по Крыму + 6…11, а днем воздух прогреется до вполне комфортных +14…19 градусов", - рассказал он.
В воскресенье полуостров попадет под влияние слабовыраженного теплого фронта и местами пройдут дожди. Однако температуру это существенно не изменит.
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"В небе начнут концентрироваться многослойные облака, в ночные часы без осадков, +7…12 градусов, а днем местами брызнут небольшие дожди. Ветер 4-9 м/с, температура воздуха понизится, но всего на градус – в Симферополе ожидается +15…17, по Крыму +13…18", - добавил он.
На следующей неделе на полуострове также тепло. В первые дни ноября столбики термометров будут подниматься до 20-градусной отметки, что превышает климатическую норму для этого времени года.
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погода
 
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