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В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР
В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР - РИА Новости Крым, 28.10.2022
В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР
Социальные сети и Telegram-каналы публикуют фото карты Европы, напечатанной в школьном учебнике по географии для школ в Испании. На карте Российская Федерация... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T17:24
2022-10-28T17:24
в мире
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Социальные сети и Telegram-каналы публикуют фото карты Европы, напечатанной в школьном учебнике по географии для школ в Испании. На карте Российская Федерация изображена в ее новых границах после присоединения новых территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.При этом остальная территория Украины отмечена темно-желтым цветом, таким же, как и страны Европейского Союза.О реакции официальных властей Испании, как и представителей киевского режима, пока не сообщается.Ранее СМИ сообщали, что на днях в испанской Каталонии (автономная область на северо-востоке страны) на центральной ратуше Барселоны разместили проекцию с надписью: "Донбасс добился своего за 8 лет. Почему Каталония не смогла за многие годы?". Борьба за независимость Каталонии в последние годы ведется на дипломатическом уровне между местным правительством и центральным правительством Испании. Каталонцы требуют изменения Устава региона, который давал бы властям больше полномочий. Возрастающее недовольство в обществе и правительстве привело к проведению серии народных референдумов в 2009-2011 годах по вопросу о независимости Каталонии.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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в мире, общество
В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР

В испанских учебниках по географии напечатали карту России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР

17:24 28.10.2022
 
© СоцсетиВ учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР
В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР
© Соцсети
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Социальные сети и Telegram-каналы публикуют фото карты Европы, напечатанной в школьном учебнике по географии для школ в Испании. На карте Российская Федерация изображена в ее новых границах после присоединения новых территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
При этом остальная территория Украины отмечена темно-желтым цветом, таким же, как и страны Европейского Союза.
© СоцсетиВ учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР
В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР
© Соцсети
В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР
О реакции официальных властей Испании, как и представителей киевского режима, пока не сообщается.
Ранее СМИ сообщали, что на днях в испанской Каталонии (автономная область на северо-востоке страны) на центральной ратуше Барселоны разместили проекцию с надписью: "Донбасс добился своего за 8 лет. Почему Каталония не смогла за многие годы?". Борьба за независимость Каталонии в последние годы ведется на дипломатическом уровне между местным правительством и центральным правительством Испании. Каталонцы требуют изменения Устава региона, который давал бы властям больше полномочий. Возрастающее недовольство в обществе и правительстве привело к проведению серии народных референдумов в 2009-2011 годах по вопросу о независимости Каталонии.
 
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