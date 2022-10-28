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В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР

В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР - РИА Новости Крым, 28.10.2022

В учебниках Испании появилась карта России с Херсоном, Запорожьем и ЛДНР

Социальные сети и Telegram-каналы публикуют фото карты Европы, напечатанной в школьном учебнике по географии для школ в Испании. На карте Российская Федерация... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T17:24

2022-10-28T17:24

2022-10-28T17:24

в мире

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Социальные сети и Telegram-каналы публикуют фото карты Европы, напечатанной в школьном учебнике по географии для школ в Испании. На карте Российская Федерация изображена в ее новых границах после присоединения новых территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.При этом остальная территория Украины отмечена темно-желтым цветом, таким же, как и страны Европейского Союза.О реакции официальных властей Испании, как и представителей киевского режима, пока не сообщается.Ранее СМИ сообщали, что на днях в испанской Каталонии (автономная область на северо-востоке страны) на центральной ратуше Барселоны разместили проекцию с надписью: "Донбасс добился своего за 8 лет. Почему Каталония не смогла за многие годы?". Борьба за независимость Каталонии в последние годы ведется на дипломатическом уровне между местным правительством и центральным правительством Испании. Каталонцы требуют изменения Устава региона, который давал бы властям больше полномочий. Возрастающее недовольство в обществе и правительстве привело к проведению серии народных референдумов в 2009-2011 годах по вопросу о независимости Каталонии.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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