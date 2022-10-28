https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-vozobnovyat-proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-1125135253.html
В Крыму возобновят производство минеральных удобрений
В Крыму возобновят производство минеральных удобрений - РИА Новости Крым, 28.10.2022
В Крыму возобновят производство минеральных удобрений
В северном Крыму возобновят производство минеральных удобрений. Обновленный цех планируют запустить в Армянске в начале 2023 года. РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T11:55
2022-10-28T11:55
2022-10-28T11:55
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В северном Крыму возобновят производство минеральных удобрений. Обновленный цех планируют запустить в Армянске в начале 2023 года."Восстановление производства отечественных минеральных удобрений – еще один серьезный шаг на пути к достижению страной технологического суверенитета", – прокомментировали в ООО "Титановые инвестиции".Объем инвестиций на реализацию проекта составит свыше 500 миллионов рублей.Армянский Филиал ООО "Титановые Инвестиции" – предприятие, входящее в состав группы компаний АО "Русский Водород", один из ведущих производителей и экспортеров химической продукции в Восточной Европе и один из крупнейших налогоплательщиков Республики Крым.Завод выпускает несколько марок диоксида титана пигментного, которые применяются в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс. Также налажено производство серной кислоты и железного купороса.
https://crimea.ria.ru/20220517/novyy-vladelets-krymskogo-titana-vlozhit-20-mlrd-rub-v-razvitie-zavoda-1123254530.html
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крым, экономика
В Крыму возобновят производство минеральных удобрений
В северном Крыму возобновят производство минеральных удобрений
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В северном Крыму возобновят производство минеральных удобрений. Обновленный цех планируют запустить в Армянске в начале 2023 года.
Последние несколько лет технологический комплекс находился в законсервированном состоянии из-за проблем с сырьем и профильной логистикой. Теперь в республике возобновится выпуск комплексного азотно-фосфорного удобрения.
"Восстановление производства отечественных минеральных удобрений – еще один серьезный шаг на пути к достижению страной технологического суверенитета", – прокомментировали в ООО "Титановые инвестиции".
Объем инвестиций на реализацию проекта составит свыше 500 миллионов рублей.
Армянский Филиал ООО "Титановые Инвестиции" – предприятие, входящее в состав группы компаний АО "Русский Водород", один из ведущих производителей и экспортеров химической продукции в Восточной Европе и один из крупнейших налогоплательщиков Республики Крым.
Завод выпускает несколько марок диоксида титана пигментного, которые применяются в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс. Также налажено производство серной кислоты и железного купороса.