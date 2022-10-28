https://crimea.ria.ru/20221028/bank-rnkb-vydal-kredity-na-izhs-na-450-mln-rubley-v-2022-godu-1125140894.html

Банк РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году

Банк РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Банк РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году

РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 450 миллионов рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T15:15

2022-10-28T15:15

2022-10-28T15:15

рнкб (пао)

экономика

общество

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110126/44/1101264411_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7a9b53341a79d66e3f8877f29269e3af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 450 миллионов рублей, сообщает банк.Средний чек кредита на ИЖС составляет 4,4 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 квадратных метров.Всего с момента запуска пилотного проекта по ипотечному кредитованию ИЖС в 2021 году РНКБ выдал более 600 миллиона рублей в рамках таких кредитов, при этом около 80% из них выдаются в рамках госпрограмм льготного кредитования по сниженным процентным ставкам – "Господдержка 2022", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека". Кроме того, около 20% кредитов выдаются с использованием материнского капитала.

https://crimea.ria.ru/20221027/rnkb-vydal-20-mln-rubley-lgotnykh-kreditov-na-gazifikatsiyu-domov-v-krymu-1125108830.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, общество, крым