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Банк РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году
Банк РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Банк РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году
РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 450 миллионов рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T15:15
2022-10-28T15:15
2022-10-28T15:15
рнкб (пао)
экономика
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 450 миллионов рублей, сообщает банк.Средний чек кредита на ИЖС составляет 4,4 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 квадратных метров.Всего с момента запуска пилотного проекта по ипотечному кредитованию ИЖС в 2021 году РНКБ выдал более 600 миллиона рублей в рамках таких кредитов, при этом около 80% из них выдаются в рамках госпрограмм льготного кредитования по сниженным процентным ставкам – "Господдержка 2022", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека". Кроме того, около 20% кредитов выдаются с использованием материнского капитала.
https://crimea.ria.ru/20221027/rnkb-vydal-20-mln-rubley-lgotnykh-kreditov-na-gazifikatsiyu-domov-v-krymu-1125108830.html
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рнкб (пао), экономика, общество, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2022 года выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 450 миллионов рублей, сообщает банк.
Средний чек кредита на ИЖС составляет 4,4 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 квадратных метров.
Всего с момента запуска пилотного проекта по ипотечному кредитованию ИЖС в 2021 году РНКБ выдал более 600 миллиона рублей в рамках таких кредитов, при этом около 80% из них выдаются в рамках госпрограмм льготного кредитования по сниженным процентным ставкам – "Господдержка 2022", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека". Кроме того, около 20% кредитов выдаются с использованием материнского капитала.