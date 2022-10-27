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Зеленский хочет начать ядерное противостояние в мире – Захарова
Зеленский хочет начать ядерное противостояние в мире – Захарова - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Зеленский хочет начать ядерное противостояние в мире – Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире, поводом стали обстрелы Запорожской АЭС и работы по созданию "грязной"... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T13:28
2022-10-27T13:28
2022-10-27T13:28
сша
владимир зеленский (президент украины)
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире, поводом стали обстрелы Запорожской АЭС и работы по созданию "грязной" бомбы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, именно с этой целью киевский режим регулярно обстреливал Запорожскую атомную электростанцию."Обстрел этого объекта с точки зрения киевского режима должен был запустить целую цепочку мер, мероприятий и шагов со стороны Запада, которые просто пододвинули бы мир на грань ядерной катастрофы. Им нужен повод", - пояснила дипломат.Когда усилиями российской стороны повод с Запорожской АЭС у Киева не сработал, они "приступили к следующему этапу этой страшной экстремистской разрушительной логики – применению "грязной" ядерной бомбы", отметила представитель МИД РФ."Те, кто сейчас на Западе официально говорит "нет, все не так как вам кажется, и нет никаких намерений у киевского режима что-либо мастерить", я напомню слова Зеленского обращенные к НАТО: "ударьте по ним превентивно ядерным оружием", – добавила Захарова.Представитель российского внешнеполитического ведомства призвала Запад "повлиять на киевских подопечных", чтобы они отказались от этой опаснейшей авантюры и всех тех шагов и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
https://crimea.ria.ru/20221027/ideyu-sozdaniya-gryaznoy-yadernoy-bomby-kiev-vynashival-esche-do-svo--ekspert-1125106079.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сша, владимир зеленский (президент украины), мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика
Зеленский хочет начать ядерное противостояние в мире – Захарова
Захарова: Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире, поводом стали обстрелы Запорожской АЭС и работы по созданию "грязной" бомбы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ему (Зеленскому – ред.) безумно хочется начать ядерное противостояние", - сказала она на брифинге в четверг.
По словам Захаровой, именно с этой целью киевский режим регулярно обстреливал Запорожскую атомную электростанцию.
"Обстрел этого объекта с точки зрения киевского режима должен был запустить целую цепочку мер, мероприятий и шагов со стороны Запада, которые просто пододвинули бы мир на грань ядерной катастрофы. Им нужен повод", - пояснила дипломат.
Когда усилиями российской стороны повод с Запорожской АЭС у Киева не сработал, они "приступили к следующему этапу этой страшной экстремистской разрушительной логики – применению "грязной" ядерной бомбы", отметила представитель МИД РФ.
"Те, кто сейчас на Западе официально говорит "нет, все не так как вам кажется, и нет никаких намерений у киевского режима что-либо мастерить", я напомню слова Зеленского обращенные к НАТО: "ударьте по ним превентивно ядерным оружием", – добавила Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства призвала Запад "повлиять на киевских подопечных", чтобы они отказались от этой опаснейшей авантюры и всех тех шагов и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.
"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.