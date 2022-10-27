https://crimea.ria.ru/20221027/zelenskiy-khochet-nachat-yadernoe-protivostoyanie-v-mire--zakharova-1125111633.html

Зеленский хочет начать ядерное противостояние в мире – Захарова

Зеленский хочет начать ядерное противостояние в мире – Захарова - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Зеленский хочет начать ядерное противостояние в мире – Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире, поводом стали обстрелы Запорожской АЭС и работы по созданию "грязной"... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T13:28

2022-10-27T13:28

2022-10-27T13:28

сша

владимир зеленский (президент украины)

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы начать ядерное противостояние в мире, поводом стали обстрелы Запорожской АЭС и работы по созданию "грязной" бомбы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, именно с этой целью киевский режим регулярно обстреливал Запорожскую атомную электростанцию."Обстрел этого объекта с точки зрения киевского режима должен был запустить целую цепочку мер, мероприятий и шагов со стороны Запада, которые просто пододвинули бы мир на грань ядерной катастрофы. Им нужен повод", - пояснила дипломат.Когда усилиями российской стороны повод с Запорожской АЭС у Киева не сработал, они "приступили к следующему этапу этой страшной экстремистской разрушительной логики – применению "грязной" ядерной бомбы", отметила представитель МИД РФ."Те, кто сейчас на Западе официально говорит "нет, все не так как вам кажется, и нет никаких намерений у киевского режима что-либо мастерить", я напомню слова Зеленского обращенные к НАТО: "ударьте по ним превентивно ядерным оружием", – добавила Захарова.Представитель российского внешнеполитического ведомства призвала Запад "повлиять на киевских подопечных", чтобы они отказались от этой опаснейшей авантюры и всех тех шагов и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.

https://crimea.ria.ru/20221027/ideyu-sozdaniya-gryaznoy-yadernoy-bomby-kiev-vynashival-esche-do-svo--ekspert-1125106079.html

https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, владимир зеленский (президент украины), мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика