https://crimea.ria.ru/20221027/stoit-li-nadelyat-roskomnadzor-pravom-blokirovat-feyki--mnenie-1125103323.html
Стоит ли наделять Роскомнадзор правом блокировать фейки – мнение
Стоит ли наделять Роскомнадзор правом блокировать фейки – мнение - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Стоит ли наделять Роскомнадзор правом блокировать фейки – мнение
Решение о наделении Роскомнадзора правом блокировать фейки, не дожидаясь постановления прокуратуры, нужно принимать после детального анализа. Необходимо дать... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T08:01
2022-10-27T08:01
2022-10-27T08:01
мнения
общество
роскомнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Решение о наделении Роскомнадзора правом блокировать фейки, не дожидаясь постановления прокуратуры, нужно принимать после детального анализа. Необходимо дать четкое определение, к каким фейкам или группе информации применима данная инициатива, а к каким – нет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.Ранее сенатор Александр Башкин предложил дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки без постановления прокуратуры, а также обсудить ответственность по КоАП для администраторов соцсетей за отсутствие контроля контента.Если говорить об информации, которая выверена со стороны государства, то определить фейковость достаточно просто, чего нельзя сказать об определении достоверности фактов или событий в глобальном масштабе.Госдума приняла закон о наказании за фейки о российской армии >>"В локальной борьбе с дезинформацией такого рода предложения понятны с точки зрения момента времени и той информации, из-за которой и происходят такие предложения", – уверен Мариничев. Эту дезинформацию необходимо идентифицировать, верифицировать источник и пресекать. В таких ситуациях у Роскомнадзора могут быть полномочия вводить блокировку без судебного решения и постановления прокуратуры, считает он.Интернет-омбудсмен подчеркнул, что дезинформация, как некие слухи, расходится мгновенно. И при отсутствии контроля может принести значительный ущерб обществу или государству."К примеру, кто-то вбрасывает фейк, обернув его в правильную оболочку, что завтра произойдет деноминация, и все, кто не успел забрать свои деньги, могут их потерять. При правильной подаче такому слуху могут поверить. И такой фейк необходимо пресекать мгновенно, так как финансовой системе государства может быть нанесен значительный урон", – привел пример эксперт.В данном случае Роскомнадзор должен действовать "как иммунная система, которая нейтрализует вредоносную клетку, не дожидаясь решения головного мозга", уверен он.При этом на ситуацию нужно смотреть с двух сторон. И наделение Роскомнадзора столь широкими полномочиями, без четкого понимания разрешенных случаев их применения, может дать отрицательный эффект уже в обозримом будущем, продолжил эксперт."Но если автор своими высказываниями подталкивает людей к каким-либо действиям, он должен нести ответственность, может быть и уголовную. Это такой триггер и тонкий момент, который и будет отличать провокацию от мнения", – считает собеседник.При этом у человека должно быть четкое понимание, что он может высказать свои мысли, но если они приведут к возникновению каких-то (противозаконных, – ред.) действий, он понесет серьезную ответственность.Подводя итог, интернет-омбудсмен отметил, что какой бы сложной ни была картина мира, необходимо думать о вещах, которые позволяют функционировать социально-экономическому укладу внутри общества. Поэтому решение о наделении Роскомнадзора дополнительными полномочиями должно быть вынесено крайне взвешенно и осмысленно.
https://crimea.ria.ru/20221008/pobedit-na-info-fronte-politolog-nauchil-filtrovat-informatsiyu-1124773297.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
мнения, общество, роскомнадзор
Стоит ли наделять Роскомнадзор правом блокировать фейки – мнение
Эксперт оценил инициативу дать Роскомнадзору самому блокировать фейки
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская.
Решение о наделении Роскомнадзора правом блокировать фейки, не дожидаясь постановления прокуратуры, нужно принимать после детального анализа. Необходимо дать четкое определение, к каким фейкам или группе информации применима данная инициатива, а к каким – нет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
Ранее сенатор Александр Башкин предложил дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки без постановления прокуратуры, а также обсудить ответственность по КоАП для администраторов соцсетей за отсутствие контроля контента.
Любое подобное решение должно соотноситься со временем и требованием внешней среды, считает Мариничев. Он подчеркнул, что в сегодняшней обстановке инициатива понятна, но в долгосрочной перспективе она не слишком хороша, поскольку сам факт определения достоверности контента носит достаточно относительный характер.
Если говорить об информации, которая выверена со стороны государства, то определить фейковость достаточно просто, чего нельзя сказать об определении достоверности фактов или событий в глобальном масштабе.
"В локальной борьбе с дезинформацией такого рода предложения понятны с точки зрения момента времени и той информации, из-за которой и происходят такие предложения", – уверен Мариничев. Эту дезинформацию необходимо идентифицировать, верифицировать источник и пресекать. В таких ситуациях у Роскомнадзора могут быть полномочия вводить блокировку без судебного решения и постановления прокуратуры, считает он.
Интернет-омбудсмен подчеркнул, что дезинформация, как некие слухи, расходится мгновенно. И при отсутствии контроля может принести значительный ущерб обществу или государству.
"К примеру, кто-то вбрасывает фейк, обернув его в правильную оболочку, что завтра произойдет деноминация, и все, кто не успел забрать свои деньги, могут их потерять. При правильной подаче такому слуху могут поверить. И такой фейк необходимо пресекать мгновенно, так как финансовой системе государства может быть нанесен значительный урон", – привел пример эксперт.
В данном случае Роскомнадзор должен действовать "как иммунная система, которая нейтрализует вредоносную клетку, не дожидаясь решения головного мозга", уверен он.
При этом на ситуацию нужно смотреть с двух сторон. И наделение Роскомнадзора столь широкими полномочиями, без четкого понимания разрешенных случаев их применения, может дать отрицательный эффект уже в обозримом будущем, продолжил эксперт.
В частности, будет крайне нежелательно, если, получив такую возможность, ведомство начнет блокировать и наказывать граждан только за выражение мнения, каким бы странным оно, порой, не казалось.
"Но если автор своими высказываниями подталкивает людей к каким-либо действиям, он должен нести ответственность, может быть и уголовную. Это такой триггер и тонкий момент, который и будет отличать провокацию от мнения", – считает собеседник.
При этом у человека должно быть четкое понимание, что он может высказать свои мысли, но если они приведут к возникновению каких-то (противозаконных, – ред.) действий, он понесет серьезную ответственность.
Подводя итог, интернет-омбудсмен отметил, что какой бы сложной ни была картина мира, необходимо думать о вещах, которые позволяют функционировать социально-экономическому укладу внутри общества. Поэтому решение о наделении Роскомнадзора дополнительными полномочиями должно быть вынесено крайне взвешенно и осмысленно.