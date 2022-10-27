https://crimea.ria.ru/20221027/rossiyskie-voyska-unichtozhili-oboronnoe-predpriyatie-vsu--mo-1125112583.html
Российские войска уничтожили оборонное предприятие ВСУ — МО
Российские войска уничтожили оборонное предприятие ВСУ — МО - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Российские войска уничтожили оборонное предприятие ВСУ — МО
Вооруженные силы России уничтожили оборонное предприятие ВСУ по производству взрывчатки под Днепропетровском. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T14:44
2022-10-27T14:44
2022-10-27T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили оборонное предприятие ВСУ по производству взрывчатки под Днепропетровском. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186-ти районах в зоне проведения СВО.Также в Министерстве обороны сообщают о сбитых украинском вертолете Ми-8, беспилотниках и ракетах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танка и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6805 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, украина, специальная военная операция рф на украине
Российские войска уничтожили оборонное предприятие ВСУ — МО
Вооруженные силы России уничтожили оборонное предприятие ВСУ под Днепром
14:44 27.10.2022 (обновлено: 14:47 27.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили оборонное предприятие ВСУ по производству взрывчатки под Днепропетровском. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
"В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186-ти районах в зоне проведения СВО.
Также в Министерстве обороны сообщают о сбитых украинском вертолете Ми-8, беспилотниках и ракетах.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS", — доложили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танка и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6805 единиц специальной военной автомобильной техники.