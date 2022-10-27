https://crimea.ria.ru/20221027/rossiyskie-voyska-unichtozhili-oboronnoe-predpriyatie-vsu--mo-1125112583.html

Российские войска уничтожили оборонное предприятие ВСУ — МО

Российские войска уничтожили оборонное предприятие ВСУ — МО - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Российские войска уничтожили оборонное предприятие ВСУ — МО

Вооруженные силы России уничтожили оборонное предприятие ВСУ по производству взрывчатки под Днепропетровском. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T14:44

2022-10-27T14:44

2022-10-27T14:47

министерство обороны рф

армия и флот

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили оборонное предприятие ВСУ по производству взрывчатки под Днепропетровском. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186-ти районах в зоне проведения СВО.Также в Министерстве обороны сообщают о сбитых украинском вертолете Ми-8, беспилотниках и ракетах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 6104 танка и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6805 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221027/vs-rossii-sorvali-nastuplenie-vsu-na-trekh-napravleniyakh-1125112308.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, украина, специальная военная операция рф на украине