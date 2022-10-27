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Прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 18 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 18 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +16…18.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +16...18 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...16 градусов.В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17 градусов.В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20221023/kakaya-pogoda-zhdet-krym-na-sleduyuschey-nedele---fobos-1125021047.html
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Новости
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крым, погода в крыму, крымская погода
Прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг, 27 октября

00:01 27.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 18 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +14; днем +12…17", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.
Осень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 18:23Радио "Спутник в Крыму"
Какая погода ждет Крым на следующей неделе - ФОБОС
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +16…18.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +16...18 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...16 градусов.
В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17 градусов.
В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 октября
22:06Главные новости и заявления дня: 26 октября
21:37Электрички в Севастополь пойдут по измененному расписанию
21:14Россияне перешли с пива на водку – исследование
20:56Не надо стесняться: о каких проблемах с кишечником нельзя молчать
20:30Глава ВМС Дании объяснил секретность расследования теракта на СП и СП-2
20:07Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц
19:44Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS
19:34Самые большие загородные дома: Крым вошел в топ-5 регионов России
19:19Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении
19:01Фурам ограничат въезд на переправу: что станет с ценами в Крыму
18:45Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти
18:36В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков
18:13Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
18:07Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов
17:55В России хотят мобилизовать граждан с непогашенной судимостью
17:40Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"
17:35Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты
17:13С экс-губернатора Севастополя снимают санкции – решение суда
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