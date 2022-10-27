https://crimea.ria.ru/20221027/prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1125097407.html
Прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 18 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T00:01
2022-10-27T00:01
2022-10-27T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 18 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +16…18.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +16...18 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...16 градусов.В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17 градусов.В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20221023/kakaya-pogoda-zhdet-krym-na-sleduyuschey-nedele---fobos-1125021047.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 27 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 18 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +14; днем +12…17", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +16…18.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +16...18 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...16 градусов.
В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17 градусов.
В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.