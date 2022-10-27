https://crimea.ria.ru/20221027/prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1125097407.html

Прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 18 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T00:01

2022-10-27T00:01

2022-10-27T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 18 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +16…18.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +16...18 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...16 градусов.В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17 градусов.В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20221023/kakaya-pogoda-zhdet-krym-na-sleduyuschey-nedele---fobos-1125021047.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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