https://crimea.ria.ru/20221027/na-vsey-territorii-luganskoy-narodnoy-respubliki-vveden-komendantskiy-chas-1125107269.html

На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час

На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час - РИА Новости Крым, 27.10.2022

На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час

На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T10:41

2022-10-27T10:41

2022-10-27T10:41

луганская народная республика (лнр)

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.В числе территорий, приближенных к зоне боевых действий, в документе отмечены: Кременской, Сватовский и Троицкий районы, города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.В указанное время введен запрет "на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах", говорится в указе.Ранее комендантский час для безопасности жителей ввели в Херсонской и Запорожской областях.

луганская народная республика (лнр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), военное положение в новых регионах россии