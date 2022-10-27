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На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час
На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час - РИА Новости Крым, 27.10.2022
На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час
На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:41
луганская народная республика (лнр)
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.В числе территорий, приближенных к зоне боевых действий, в документе отмечены: Кременской, Сватовский и Троицкий районы, города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.В указанное время введен запрет "на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах", говорится в указе.Ранее комендантский час для безопасности жителей ввели в Херсонской и Запорожской областях.
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), военное положение в новых регионах россии
На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час

Мирошник: на всей территории ЛНР введен комендантский час

10:41 27.10.2022
 
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© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"На всей территории ЛНР Указом врио главы республики в соответствии с положениями указа президента РФ установлен комендантский час с 23.00 до 04.00, на территориях приближенных к зоне боевых действий – с 21.00 до 06.00", – написал он в своем Telegram-канале.

В числе территорий, приближенных к зоне боевых действий, в документе отмечены: Кременской, Сватовский и Троицкий районы, города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.
В указанное время введен запрет "на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах", говорится в указе.
Ранее комендантский час для безопасности жителей ввели в Херсонской и Запорожской областях.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Военное положение в новых регионах России
 
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