https://crimea.ria.ru/20221027/na-vsey-territorii-luganskoy-narodnoy-respubliki-vveden-komendantskiy-chas-1125107269.html
На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час
На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час - РИА Новости Крым, 27.10.2022
На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час
На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:41
луганская народная республика (лнр)
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.В числе территорий, приближенных к зоне боевых действий, в документе отмечены: Кременской, Сватовский и Троицкий районы, города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.В указанное время введен запрет "на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах", говорится в указе.Ранее комендантский час для безопасности жителей ввели в Херсонской и Запорожской областях.
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), военное положение в новых регионах россии
На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час
Мирошник: на всей территории ЛНР введен комендантский час
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"На всей территории ЛНР Указом врио главы республики в соответствии с положениями указа президента РФ установлен комендантский час с 23.00 до 04.00, на территориях приближенных к зоне боевых действий – с 21.00 до 06.00", – написал он в своем Telegram-канале.
В числе территорий, приближенных к зоне боевых действий, в документе отмечены: Кременской, Сватовский и Троицкий районы, города Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.
В указанное время введен запрет "на нахождение граждан на улицах и в других общественных местах", говорится в указе.
Ранее комендантский час
для безопасности жителей ввели в Херсонской и Запорожской областях.