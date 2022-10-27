https://crimea.ria.ru/20221027/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-v-chetverg--adresa-1125106630.html

Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса

Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса

Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T10:16

2022-10-27T10:16

2022-10-27T10:16

вода в крыму

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии до 21.00 воды не будет по улицам Крылова,1-15, частично по Турецкой и Караимской, Севастопольской, 22-24.В Евпатории до 20 часов отключение в поселке Заозерном.В Алуште до 15.00 без водоснабжения улицы Октябрьская, 29, 28, 26, 30, 40, 34, 38, 36 , Артиллерийская, Саранчева, до 16.00 - Виноградная, 26 и 28. Кроме того, в первой половине дня без воды алуштинское село Изобильное - улицы Центральная,1-15, Речная, Садовая, переулки Зеленый и Речной.В Феодосийском регионе продолжаются работы по промывке водовода в селе Льговском, воду из-под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.В Белогорском районе до 17 часов без воды села Н.Орешники и Чернополье, в Ленинском районе до 13.00 - село Калиновка.В Джанкое до трех часов дня ограничено водоснабжение улиц Крымской, 57, Калинина, частично Р. Люксембург, до полудня - без воды село Ближнее.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя