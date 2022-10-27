Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221027/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-v-chetverg--adresa-1125106630.html
Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса
Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса
Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T10:16
2022-10-27T10:16
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии до 21.00 воды не будет по улицам Крылова,1-15, частично по Турецкой и Караимской, Севастопольской, 22-24.В Евпатории до 20 часов отключение в поселке Заозерном.В Алуште до 15.00 без водоснабжения улицы Октябрьская, 29, 28, 26, 30, 40, 34, 38, 36 , Артиллерийская, Саранчева, до 16.00 - Виноградная, 26 и 28. Кроме того, в первой половине дня без воды алуштинское село Изобильное - улицы Центральная,1-15, Речная, Садовая, переулки Зеленый и Речной.В Феодосийском регионе продолжаются работы по промывке водовода в селе Льговском, воду из-под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.В Белогорском районе до 17 часов без воды села Н.Орешники и Чернополье, в Ленинском районе до 13.00 - село Калиновка.В Джанкое до трех часов дня ограничено водоснабжение улиц Крымской, 57, Калинина, частично Р. Люксембург, до полудня - без воды село Ближнее.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса

В Симферополе и ряде других крымских муниципалитетов в четверг не будет воды

10:16 27.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии до 21.00 воды не будет по улицам Крылова,1-15, частично по Турецкой и Караимской, Севастопольской, 22-24.
В Евпатории до 20 часов отключение в поселке Заозерном.
В Алуште до 15.00 без водоснабжения улицы Октябрьская, 29, 28, 26, 30, 40, 34, 38, 36 , Артиллерийская, Саранчева, до 16.00 - Виноградная, 26 и 28. Кроме того, в первой половине дня без воды алуштинское село Изобильное - улицы Центральная,1-15, Речная, Садовая, переулки Зеленый и Речной.
В Феодосийском регионе продолжаются работы по промывке водовода в селе Льговском, воду из-под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.
В Белогорском районе до 17 часов без воды села Н.Орешники и Чернополье, в Ленинском районе до 13.00 - село Калиновка.
В Джанкое до трех часов дня ограничено водоснабжение улиц Крымской, 57, Калинина, частично Р. Люксембург, до полудня - без воды село Ближнее.
 
Вода в КрымуКрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве
10:41На всей территории Луганской народной республики введен комендантский час
10:33В Алуште с 25-метрового обрыва сорвался мужчина
10:26США ускорили размещение тактических ядерных бомб в Европе
10:18Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:16Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса
10:07Спасательная операция в Крыму: в горах под Бахчисараем потерялась женщина
09:41Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт
09:26В Крыму поставщик медоборудования обманул бюджет на 6,8 млн
09:09В Запорожье прогремела серия взрывов – сдетонировали боеприпасы
08:35Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе
08:24Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе
08:01Стоит ли наделять Роскомнадзор правом блокировать фейки – мнение
07:28Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
07:03В Крыму удвоили сбор лаванды, розы и шалфея
03:25Эксперт оценил последствия ухода Mercedes-Benz из России
00:01Прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 27 октября
22:06Главные новости и заявления дня: 26 октября
21:37Электрички в Севастополь пойдут по измененному расписанию
Лента новостейМолния