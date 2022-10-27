https://crimea.ria.ru/20221027/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-v-chetverg--adresa-1125106630.html
Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса
Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса
Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T10:16
2022-10-27T10:16
2022-10-27T10:16
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии до 21.00 воды не будет по улицам Крылова,1-15, частично по Турецкой и Караимской, Севастопольской, 22-24.В Евпатории до 20 часов отключение в поселке Заозерном.В Алуште до 15.00 без водоснабжения улицы Октябрьская, 29, 28, 26, 30, 40, 34, 38, 36 , Артиллерийская, Саранчева, до 16.00 - Виноградная, 26 и 28. Кроме того, в первой половине дня без воды алуштинское село Изобильное - улицы Центральная,1-15, Речная, Садовая, переулки Зеленый и Речной.В Феодосийском регионе продолжаются работы по промывке водовода в селе Льговском, воду из-под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.В Белогорском районе до 17 часов без воды села Н.Орешники и Чернополье, в Ленинском районе до 13.00 - село Калиновка.В Джанкое до трех часов дня ограничено водоснабжение улиц Крымской, 57, Калинина, частично Р. Люксембург, до полудня - без воды село Ближнее.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму отключат воду в четверг — адреса
В Симферополе и ряде других крымских муниципалитетов в четверг не будет воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии до 21.00 воды не будет по улицам Крылова,1-15, частично по Турецкой и Караимской, Севастопольской, 22-24.
В Евпатории до 20 часов отключение в поселке Заозерном.
В Алуште до 15.00 без водоснабжения улицы Октябрьская, 29, 28, 26, 30, 40, 34, 38, 36 , Артиллерийская, Саранчева, до 16.00 - Виноградная, 26 и 28. Кроме того, в первой половине дня без воды алуштинское село Изобильное - улицы Центральная,1-15, Речная, Садовая, переулки Зеленый и Речной.
В Феодосийском регионе продолжаются работы по промывке водовода в селе Льговском, воду из-под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.
В Белогорском районе до 17 часов без воды села Н.Орешники и Чернополье, в Ленинском районе до 13.00 - село Калиновка.
В Джанкое до трех часов дня ограничено водоснабжение улиц Крымской, 57, Калинина, частично Р. Люксембург, до полудня - без воды село Ближнее.