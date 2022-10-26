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Не надо стесняться: о каких проблемах с кишечником нельзя молчать - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Не надо стесняться: о каких проблемах с кишечником нельзя молчать
Не надо стесняться: о каких проблемах с кишечником нельзя молчать - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Не надо стесняться: о каких проблемах с кишечником нельзя молчать
Дискомфорт в кишечнике – интимная проблема, с которой люди не спешат обращаться ко врачу. Однако многие заболевания, связанные с работой органа пищеварения,... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T20:56
2022-10-26T20:56
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Дискомфорт в кишечнике – интимная проблема, с которой люди не спешат обращаться ко врачу. Однако многие заболевания, связанные с работой органа пищеварения, агрессивно воздействуют на иммунитет и требуют лечения на ранних стадиях. Об этом рассказал директор НМИЦ колопроктологии имени Рыжих Минздрава России, профессор Сергей Ачкасов.В Минздраве отметили, что колопроктологические заболевания разнородны и часто встречаются у населения, поскольку люди стесняются обращаться к профильному специалисту и беспечно относятся к здоровью кишечника. Среди недугов выделяют рак толстой кишки – самое агрессивное опухолевое заболевание.Распространенными являются синдром раздраженного кишечника, хронический язвенный колит (от 0,6 до 24,3 заболевших на 100 тысяч человек) и геморрой.По словам Ачкасова, заболевания кишечника поддаются лечению при условии профилактики и своевременной диагностики.Также он рекомендует обращаться к колопроктологу при появлении первых тревожных симптомов и не стесняться говорить со специалистом об этих проблемах.Ранее гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника.
https://crimea.ria.ru/20220912/gastroenterolog-nazvala-pyat-napitkov-dlya-khoroshey-mikroflory-kishechnika-1124479532.html
https://crimea.ria.ru/20220818/poza-imeet-znachenie-kak-polozhenie-tela-otrazhaetsya-na-rezultate-lecheniya-1124206366.html
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РИА Новости Крым
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96
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общество, здоровье, совет эксперта
Не надо стесняться: о каких проблемах с кишечником нельзя молчать

Врач назвал самые распространенные заболевания кишечника у россиян

20:56 26.10.2022
 
© Фото: pixabay.comВрач
Врач
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Дискомфорт в кишечнике – интимная проблема, с которой люди не спешат обращаться ко врачу. Однако многие заболевания, связанные с работой органа пищеварения, агрессивно воздействуют на иммунитет и требуют лечения на ранних стадиях. Об этом рассказал директор НМИЦ колопроктологии имени Рыжих Минздрава России, профессор Сергей Ачкасов.
В Минздраве отметили, что колопроктологические заболевания разнородны и часто встречаются у населения, поскольку люди стесняются обращаться к профильному специалисту и беспечно относятся к здоровью кишечника. Среди недугов выделяют рак толстой кишки – самое агрессивное опухолевое заболевание.
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Гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника
Распространенными являются синдром раздраженного кишечника, хронический язвенный колит (от 0,6 до 24,3 заболевших на 100 тысяч человек) и геморрой.
По словам Ачкасова, заболевания кишечника поддаются лечению при условии профилактики и своевременной диагностики.
"Профилактика развития многих заболеваний желудочно-кишечного тракта — все тот же здоровый образ жизни, – убежден специалист. – Это здоровое сбалансированное питание, предупреждение запоров, умеренные регулярные физические нагрузки и соблюдение гигиенического режима".
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Также он рекомендует обращаться к колопроктологу при появлении первых тревожных симптомов и не стесняться говорить со специалистом об этих проблемах.
Ранее гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника.
 
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