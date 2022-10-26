https://crimea.ria.ru/20221026/ne-nado-stesnyatsya-o-kakikh-problemakh-s-kishechnikom-nelzya-molchat-1125091578.html

Не надо стесняться: о каких проблемах с кишечником нельзя молчать

Не надо стесняться: о каких проблемах с кишечником нельзя молчать - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Не надо стесняться: о каких проблемах с кишечником нельзя молчать

Дискомфорт в кишечнике – интимная проблема, с которой люди не спешат обращаться ко врачу. Однако многие заболевания, связанные с работой органа пищеварения,... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T20:56

2022-10-26T20:56

2022-10-26T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Дискомфорт в кишечнике – интимная проблема, с которой люди не спешат обращаться ко врачу. Однако многие заболевания, связанные с работой органа пищеварения, агрессивно воздействуют на иммунитет и требуют лечения на ранних стадиях. Об этом рассказал директор НМИЦ колопроктологии имени Рыжих Минздрава России, профессор Сергей Ачкасов.В Минздраве отметили, что колопроктологические заболевания разнородны и часто встречаются у населения, поскольку люди стесняются обращаться к профильному специалисту и беспечно относятся к здоровью кишечника. Среди недугов выделяют рак толстой кишки – самое агрессивное опухолевое заболевание.Распространенными являются синдром раздраженного кишечника, хронический язвенный колит (от 0,6 до 24,3 заболевших на 100 тысяч человек) и геморрой.По словам Ачкасова, заболевания кишечника поддаются лечению при условии профилактики и своевременной диагностики.Также он рекомендует обращаться к колопроктологу при появлении первых тревожных симптомов и не стесняться говорить со специалистом об этих проблемах.Ранее гастроэнтеролог назвала пять напитков для хорошей микрофлоры кишечника.

https://crimea.ria.ru/20220912/gastroenterolog-nazvala-pyat-napitkov-dlya-khoroshey-mikroflory-kishechnika-1124479532.html

https://crimea.ria.ru/20220818/poza-imeet-znachenie-kak-polozhenie-tela-otrazhaetsya-na-rezultate-lecheniya-1124206366.html

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