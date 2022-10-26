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МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области
МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.10.2022
МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о наличии "реалистичного плана" по возврату Херсонской области и других освобожденных Россией регионов, при... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T16:02
2022-10-26T16:02
всу (вооруженные силы украины)
украина
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о наличии "реалистичного плана" по возврату Херсонской области и других освобожденных Россией регионов, при этом признался в замедлении контрнаступления на Херсонщине.По его словам первостепенная задача, которая стояла перед ВСУ, - остановить продвижение российской стороны, второй этап - стабилизировать линию фронта. "Сейчас мы находимся на третьем этапе контрнаступления", - сказал Резников, при этом отметив, что темпы этого контрнаступления замедлились на юге.Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты &gt;&gt;Ранее в среду сообщалось, что армия России отразила наступления ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221022/ocherednye-popytki-vsu-prorvatsya-k-khersonu-otbity-1125034892.html
украина
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всу (вооруженные силы украины), украина, специальная военная операция рф на украине, херсонская область
МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области

Глава МО Украины заявил о "реалистичном плане" возврата освобожденных РФ территорий

16:02 26.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников, представитель Киева в контактной группе по Донбассу. Архивное фото
Алексей Резников, представитель Киева в контактной группе по Донбассу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о наличии "реалистичного плана" по возврату Херсонской области и других освобожденных Россией регионов, при этом признался в замедлении контрнаступления на Херсонщине.
"У нас есть реалистичный план по освобождению всех оккупированных территорий, в первую очередь по Херсонской области", - сказал Резников в интервью японскому телеканалу NHK.
По его словам первостепенная задача, которая стояла перед ВСУ, - остановить продвижение российской стороны, второй этап - стабилизировать линию фронта. "Сейчас мы находимся на третьем этапе контрнаступления", - сказал Резников, при этом отметив, что темпы этого контрнаступления замедлились на юге.
Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты >>
Ранее в среду сообщалось, что армия России отразила наступления ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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22 октября, 10:01
Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская область
 
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