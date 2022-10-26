https://crimea.ria.ru/20221026/mo-ukrainy-pokhvastalos-realistichnym-planom-po-khersonskoy-oblasti-1125097291.html

МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области

МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.10.2022

МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о наличии "реалистичного плана" по возврату Херсонской области и других освобожденных Россией регионов, при... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T16:02

2022-10-26T16:02

2022-10-26T16:02

всу (вооруженные силы украины)

украина

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о наличии "реалистичного плана" по возврату Херсонской области и других освобожденных Россией регионов, при этом признался в замедлении контрнаступления на Херсонщине.По его словам первостепенная задача, которая стояла перед ВСУ, - остановить продвижение российской стороны, второй этап - стабилизировать линию фронта. "Сейчас мы находимся на третьем этапе контрнаступления", - сказал Резников, при этом отметив, что темпы этого контрнаступления замедлились на юге.Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты >>Ранее в среду сообщалось, что армия России отразила наступления ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

https://crimea.ria.ru/20221022/ocherednye-popytki-vsu-prorvatsya-k-khersonu-otbity-1125034892.html

украина

херсонская область

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всу (вооруженные силы украины), украина, специальная военная операция рф на украине, херсонская область