https://crimea.ria.ru/20221026/mo-ukrainy-pokhvastalos-realistichnym-planom-po-khersonskoy-oblasti-1125097291.html
МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области
МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.10.2022
МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о наличии "реалистичного плана" по возврату Херсонской области и других освобожденных Россией регионов, при... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T16:02
2022-10-26T16:02
2022-10-26T16:02
всу (вооруженные силы украины)
украина
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о наличии "реалистичного плана" по возврату Херсонской области и других освобожденных Россией регионов, при этом признался в замедлении контрнаступления на Херсонщине.По его словам первостепенная задача, которая стояла перед ВСУ, - остановить продвижение российской стороны, второй этап - стабилизировать линию фронта. "Сейчас мы находимся на третьем этапе контрнаступления", - сказал Резников, при этом отметив, что темпы этого контрнаступления замедлились на юге.Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты >>Ранее в среду сообщалось, что армия России отразила наступления ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
https://crimea.ria.ru/20221022/ocherednye-popytki-vsu-prorvatsya-k-khersonu-otbity-1125034892.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), украина, специальная военная операция рф на украине, херсонская область
МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области
Глава МО Украины заявил о "реалистичном плане" возврата освобожденных РФ территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о наличии "реалистичного плана" по возврату Херсонской области и других освобожденных Россией регионов, при этом признался в замедлении контрнаступления на Херсонщине.
"У нас есть реалистичный план по освобождению всех оккупированных территорий, в первую очередь по Херсонской области", - сказал Резников в интервью японскому телеканалу NHK
.
По его словам первостепенная задача, которая стояла перед ВСУ, - остановить продвижение российской стороны, второй этап - стабилизировать линию фронта. "Сейчас мы находимся на третьем этапе контрнаступления", - сказал Резников, при этом отметив, что темпы этого контрнаступления замедлились на юге.
Ранее в среду сообщалось, что армия России отразила наступления ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.