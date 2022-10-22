https://crimea.ria.ru/20221022/ocherednye-popytki-vsu-prorvatsya-k-khersonu-otbity-1125034892.html

Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты

Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты

В Херсоне войска Минобороны России и Росгвардия пресекли очередную попытку прорыва со стороны ВСУ. Сейчас ситуация в регионе стабильная. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T10:01

2022-10-22T10:01

2022-10-22T10:01

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Херсоне войска Минобороны России и Росгвардия пресекли очередную попытку прорыва со стороны ВСУ. Сейчас ситуация в регионе стабильная. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Он также подчеркнул, что жители Херсонщины продолжают перемещаться в безопасные районы."Потому что мы на сегодняшний день ставим основной приоритет – спасение жизней людей", - заключил он.Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин спрогнозировал, что российские войска смогут отразить масштабное наступление украинской армии на Херсон, а через некоторое время и перейти в контрнаступление.20 октября ВСУ нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. Погибли четыре человека, 15 получили ранения. Среди пострадавших местных жителей были дети.По данным СК РФ, обстрел переправы производился "из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта". По факту атаки ВСУ на переправу, где переправлялись мирные жители, возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20221021/kak-izmenilos-mnenie-zhiteley-khersona-ob-ukraine-1125030852.html

https://crimea.ria.ru/20221021/smogut-li-vs-rf-otrazit-nastuplenie-na-kherson--mnenie-1125020701.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине