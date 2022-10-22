https://crimea.ria.ru/20221022/ocherednye-popytki-vsu-prorvatsya-k-khersonu-otbity-1125034892.html
Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты
Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты
В Херсоне войска Минобороны России и Росгвардия пресекли очередную попытку прорыва со стороны ВСУ. Сейчас ситуация в регионе стабильная. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T10:01
2022-10-22T10:01
2022-10-22T10:01
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Херсоне войска Минобороны России и Росгвардия пресекли очередную попытку прорыва со стороны ВСУ. Сейчас ситуация в регионе стабильная. Об этом сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Он также подчеркнул, что жители Херсонщины продолжают перемещаться в безопасные районы."Потому что мы на сегодняшний день ставим основной приоритет – спасение жизней людей", - заключил он.Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин спрогнозировал, что российские войска смогут отразить масштабное наступление украинской армии на Херсон, а через некоторое время и перейти в контрнаступление.20 октября ВСУ нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. Погибли четыре человека, 15 получили ранения. Среди пострадавших местных жителей были дети.По данным СК РФ, обстрел переправы производился "из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта". По факту атаки ВСУ на переправу, где переправлялись мирные жители, возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20221021/kak-izmenilos-mnenie-zhiteley-khersona-ob-ukraine-1125030852.html
https://crimea.ria.ru/20221021/smogut-li-vs-rf-otrazit-nastuplenie-na-kherson--mnenie-1125020701.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Очередные попытки ВСУ прорваться к Херсону отбиты
Стремоусов: российские военные отбили очередную попытку ВСУ прорвать линию обороны Херсона