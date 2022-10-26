https://crimea.ria.ru/20221026/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-seychas-1125089629.html

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Через Керченскую паромную переправу перевезены более 20 тысяч пассажиров и свыше 9,5 тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T11:03

2022-10-26T11:03

2022-10-26T11:03

керченская паромная переправа

керчь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены более 20 тысяч пассажиров и свыше 9,5 тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 26 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 20 172 пассажира, 9 783 единиц грузового автотранспорта и 131 железнодорожный вагон", – говорится в сообщении.На линии работают шесть паромов, они выполнили 283 рейса.По данным ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции, на 7:30 утра среды скорость южного ветра составляет 7,8 м/сек, порывами до 9,4 м/сек."Согласно прогнозу Росгидромета, в период до 21:00 26 октября ожидается смена ветра с южного на юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек. Во второй половине дня и вечером дождь, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +15…+17 градусов, температура воды в море +13…+14 градусов", – заключили в Минтрансе.

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https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, керчь, крым