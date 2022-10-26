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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Через Керченскую паромную переправу перевезены более 20 тысяч пассажиров и свыше 9,5 тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T11:03
2022-10-26T11:03
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены более 20 тысяч пассажиров и свыше 9,5 тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 26 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 20 172 пассажира, 9 783 единиц грузового автотранспорта и 131 железнодорожный вагон", – говорится в сообщении.На линии работают шесть паромов, они выполнили 283 рейса.По данным ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции, на 7:30 утра среды скорость южного ветра составляет 7,8 м/сек, порывами до 9,4 м/сек."Согласно прогнозу Росгидромета, в период до 21:00 26 октября ожидается смена ветра с южного на юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек. Во второй половине дня и вечером дождь, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +15…+17 градусов, температура воды в море +13…+14 градусов", – заключили в Минтрансе.
https://crimea.ria.ru/20221025/ne-preodolelo-perepravy-kuda-propalo-moloko-s-polok-magazinov-kryma-1125082394.html
https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html
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керченская паромная переправа, керчь, крым
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация с паромами и погодой

11:03 26.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены более 20 тысяч пассажиров и свыше 9,5 тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 26 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 20 172 пассажира, 9 783 единиц грузового автотранспорта и 131 железнодорожный вагон", – говорится в сообщении.
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"Согласно прогнозу Росгидромета, в период до 21:00 26 октября ожидается смена ветра с южного на юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек. Во второй половине дня и вечером дождь, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +15…+17 градусов, температура воды в море +13…+14 градусов", – заключили в Минтрансе.
 
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