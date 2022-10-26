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Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда
Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда
Керченский городской суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к колонии за мошенничество. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T15:59
2022-10-26T15:59
керчь
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к колонии за мошенничество. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с злоумышленницы материального вреда.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20221007/zhitelnitsa-feodosii-ukrala-u-boytsa-svo-bolee-100-tys-rubley-1124758770.html
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керчь, прокуратура республики крым
Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда

Керчанку отправили в колонию за мошенничество на четыре миллиона рублей

15:59 26.10.2022
 
© Фото: pixabay.comНаручники
Наручники
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к колонии за мошенничество. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Подсудимая под предлогом якобы необходимости оформления документов для вступления в наследство, обманным путем убедила троих знакомых передать ей деньги взамен на получение ими в дальнейшем наследуемых денежных средств. Таким образом женщина похитила деньги на общую сумму более 4 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с злоумышленницы материального вреда.
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КерчьПрокуратура Республики Крым
 
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