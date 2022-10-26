https://crimea.ria.ru/20221026/kerchanka-razvela-znakomykh-na-4-milliona--verdikt-suda-1125097168.html

Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда

Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда

Керченский городской суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к колонии за мошенничество. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T15:59

2022-10-26T15:59

2022-10-26T15:59

керчь

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Керченский городской суд приговорил 56-летнюю местную жительницу к колонии за мошенничество. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с злоумышленницы материального вреда.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20221007/zhitelnitsa-feodosii-ukrala-u-boytsa-svo-bolee-100-tys-rubley-1124758770.html

керчь

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2022

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керчь, прокуратура республики крым