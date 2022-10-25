https://crimea.ria.ru/20221025/rossiya-rastsenit-primenenie-ukrainoy-gryaznoy-bomby-kak-yadernyy-terror-1125066850.html

Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный террор

Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный террор - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный террор

Российская сторона в случае применения Киевом "грязной бомбы" расценит это как акт ядерного терроризма, и у таких действий будут серьезные последствия. Об этом... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T09:01

2022-10-25T09:01

2022-10-25T09:01

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Российская сторона в случае применения Киевом "грязной бомбы" расценит это как акт ядерного терроризма, и у таких действий будут серьезные последствия. Об этом со ссылкой на письмо российского постпреда при ООН Василии Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу сообщает РИА Новости.По данным агентства, Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы". В обращении к Гуттерешу отмечается, что Украина может осуществить провокацию при поддержке стран Запада.Москва обратилась к западным государствам с призывом оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов применения "грязной бомбы". У таких действий, подчеркивается в письме, будут тяжелые последствия и они повлекут массовые потери среди населения. Россия призвала генсека ООН "сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления".Небензя в письме также подчеркнул, что Москва не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что по имеющейся и Минобороны информации работы по созданию Украиной "грязной бомбы" находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.

https://crimea.ria.ru/20221024/zayavleniya-minoborony-o-podgotovke-kievom-gryaznoy-bomby-glavnye-tezisy-1125057627.html

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