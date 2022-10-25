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Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19
Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19
В России за сутки более чем на 200% выросло число госпитализированных с коронавирусом пациентов, рост количества стационарных больных зафиксирован в 72... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T11:18
2022-10-25T11:19
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России за сутки более чем на 200% выросло число госпитализированных с коронавирусом пациентов, рост количества стационарных больных зафиксирован в 72 регионах. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.По данным оперштаба, выявлено за сутки 6 578 новых случаев, скончались 84 человека. Выздоровело - 12 912.Как сообщалось, на территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19.В Севастополе подтвердили 18 заболевших.
https://crimea.ria.ru/20221025/novye-sluchai-zarazheniya-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125069199.html
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19

Оперштаб сообщил о резком увеличении госпитализаций с COVID-19 в России

11:18 25.10.2022 (обновлено: 11:19 25.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России за сутки более чем на 200% выросло число госпитализированных с коронавирусом пациентов, рост количества стационарных больных зафиксирован в 72 регионах. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
"По состоянию на 25 октября в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 576 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 231,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах, снижение - в трех, ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, выявлено за сутки 6 578 новых случаев, скончались 84 человека. Выздоровело - 12 912.
Как сообщалось, на территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19.В Севастополе подтвердили 18 заболевших.
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10:45
Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе
 
Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в России
 
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