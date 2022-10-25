https://crimea.ria.ru/20221025/rezkiy-rost-opershtab-soobschil-ob-uvelichenii-gospitalizatsiy-s-covid-19-1125069653.html

Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19

Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19

В России за сутки более чем на 200% выросло число госпитализированных с коронавирусом пациентов, рост количества стационарных больных зафиксирован в 72... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T11:18

2022-10-25T11:18

2022-10-25T11:19

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России за сутки более чем на 200% выросло число госпитализированных с коронавирусом пациентов, рост количества стационарных больных зафиксирован в 72 регионах. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.По данным оперштаба, выявлено за сутки 6 578 новых случаев, скончались 84 человека. Выздоровело - 12 912.Как сообщалось, на территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19.В Севастополе подтвердили 18 заболевших.

https://crimea.ria.ru/20221025/novye-sluchai-zarazheniya-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125069199.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии