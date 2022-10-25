https://crimea.ria.ru/20221025/rezkiy-rost-opershtab-soobschil-ob-uvelichenii-gospitalizatsiy-s-covid-19-1125069653.html
Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19
Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19 - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19
В России за сутки более чем на 200% выросло число госпитализированных с коронавирусом пациентов, рост количества стационарных больных зафиксирован в 72... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T11:18
2022-10-25T11:18
2022-10-25T11:19
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России за сутки более чем на 200% выросло число госпитализированных с коронавирусом пациентов, рост количества стационарных больных зафиксирован в 72 регионах. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.По данным оперштаба, выявлено за сутки 6 578 новых случаев, скончались 84 человека. Выздоровело - 12 912.Как сообщалось, на территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19.В Севастополе подтвердили 18 заболевших.
https://crimea.ria.ru/20221025/novye-sluchai-zarazheniya-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125069199.html
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19
Оперштаб сообщил о резком увеличении госпитализаций с COVID-19 в России
11:18 25.10.2022 (обновлено: 11:19 25.10.2022)