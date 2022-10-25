https://crimea.ria.ru/20221025/rassvet-i-lunnaya-serenada-chem-v-etom-godu-udivit-krymskiy-bal-khrizantem-1125084878.html

Рассвет и Лунная Серенада: чем в этом году удивит крымский бал хризантем

Рассвет и Лунная Серенада: чем в этом году удивит крымский бал хризантем - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Рассвет и Лунная Серенада: чем в этом году удивит крымский бал хризантем

Традиционный бал хризантем в Никитском ботаническом саду в этом году официально откроется 27 октября. Как сообщили РИА Новости Крым в ботсаду, в этом году... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T19:28

2022-10-25T19:28

2022-10-25T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Традиционный бал хризантем в Никитском ботаническом саду в этом году официально откроется 27 октября. Как сообщили РИА Новости Крым в ботсаду, в этом году посетителей цветочной выставки удивят необычными фотозонами и традиционно предложат выбрать королеву и принцессу бала.По словам сотрудников учреждения, королеву предстоит выбрать из 205 сортов и гибридных форм крупноцветковых хризантем, из которых пять - иностранные новинки, 30 - гибриды селекции НБС - всего 22 тысячи растений. Принцессу гости будут выбирать среди 295 мелкоцветковых сортов голландской и местной селекции разных лет, которых в этом году высадили более 20 тысяч. В том числе это сорта Лунная Серенада, Золотой Паучок, Рассвет и Славяночка. "На 69-ой выставке впервые будут представлены 45 новых гибридных форм селекции НБС, для которых, по полюбившейся всеми традиции, посетители Сада смогут предложить свои уникальные названия. Также среди мелкоцветковых хризантем будут представлены сорта с оригинальной зеленой окраской соцветий, такие как Bomber Green, Discovery, Dodge, Froggy, и сорта, относящиеся к относительно новой садовой группе обильноцветущих низкорослых хризантем с уникальной, несвойственной для других групп, почти шарообразной формой куста, сорта группы мультифлора: Blooming Beauty Purple, Dafna Perl, Destino Orange, Momos, Patio mun Red, Skyfall Pink и Рязаночка", - рассказали в НБС. Среди новинок этого года - две уникальные фотозоны: платье королевы осени, сложенное из цветов, а также панно из 1,8 тысяч хризантем в виде контура Крыма, которое расположили в партере Никитского ботанического сада.

https://crimea.ria.ru/20221025/glyadya-v-nebo-kak-krymchane-sledili-za-ischezayuschim-solntsem-1125077910.html

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ялта, культура, крым, общество