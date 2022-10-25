Рейтинг@Mail.ru
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1125061012.html
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T00:01
2022-10-25T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121571739_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_90cf722463002beb3e742402d28a9cbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17…19.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.В Феодосии и Керчи малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20221023/kakaya-pogoda-zhdet-krym-na-sleduyuschey-nedele---fobos-1125021047.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121571739_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d059d680f9061d7d0ca7dec01f881d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода
Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на 25 октября

00:01 25.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБельбекская долина
Бельбекская долина - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +15, днем +16…21, в горах +10…15 градусов", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17…19.
Осень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 18:23Радио "Спутник в Крыму"
Какая погода ждет Крым на следующей неделе - ФОБОС
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.
В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.
В Феодосии и Керчи малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.
В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
22:30Взрыв произошел на железной дороге в Брянской области
22:05Главные события и заявления дня: 24 октября
21:36Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
21:29И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь
21:04В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
20:53В ООН отреагировали на угрозу применения "грязной бомбы" на Украине
20:37Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств"
20:21Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии
20:05Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет
19:48На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре
19:21Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение
19:03Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС
18:43ВС Крыма отклонил апелляцию обвиняемых в международном терроризме
18:18Жителя Алушты отправили на 2,5 года в тюрьму за дискредитацию ВС РФ
18:02Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат
17:49Суды Крыма эвакуированы
17:41Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
17:35Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ
Лента новостейМолния