https://crimea.ria.ru/20221025/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1125061012.html
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T00:01
2022-10-25T00:01
2022-10-25T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17…19.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.В Феодосии и Керчи малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20221023/kakaya-pogoda-zhdet-krym-na-sleduyuschey-nedele---fobos-1125021047.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на 25 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +15, днем +16…21, в горах +10…15 градусов", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17…19.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.
В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.
В Феодосии и Керчи малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.
В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.