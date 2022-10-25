https://crimea.ria.ru/20221025/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1125061012.html

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T00:01

2022-10-25T00:01

2022-10-25T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17…19.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +17...+19 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.В Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +18...+20 градусов.В Феодосии и Керчи малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +15...+17 градусов.В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20221023/kakaya-pogoda-zhdet-krym-na-sleduyuschey-nedele---fobos-1125021047.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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