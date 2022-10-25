https://crimea.ria.ru/20221025/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-seychas-1125069073.html

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и свыше 9 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T10:41

2022-10-25T10:41

2022-10-25T10:41

керченская паромная переправа

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и свыше 9 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.На линии работают шесть паромов, они выполнили 267 рейсов.По данным ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции, на 8:00 утра вторника на море практически полный штиль, средняя скорость юго-западного ветра составляет около 1 м/с."Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 ожидается южный ветер 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха днем +18…+20 градусов", - заключили в Минтрансе.

https://crimea.ria.ru/20221023/na-perepravu-kerch-taman-vyshel-shestoy-parom--mintrans-1125046161.html

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керченская паромная переправа, крым