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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и свыше 9 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T10:41
2022-10-25T10:41
керченская паромная переправа
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и свыше 9 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.На линии работают шесть паромов, они выполнили 267 рейсов.По данным ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции, на 8:00 утра вторника на море практически полный штиль, средняя скорость юго-западного ветра составляет около 1 м/с."Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 ожидается южный ветер 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха днем +18…+20 градусов", - заключили в Минтрансе.
https://crimea.ria.ru/20221023/na-perepravu-kerch-taman-vyshel-shestoy-parom--mintrans-1125046161.html
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керченская паромная переправа, крым
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация с паромами и погодой

10:41 25.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и свыше 9 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 19 592 пассажира, 9 312 автомашин, преимущественно, большегрузных и среднетоннажных грузовиков, а также 63 железнодорожных вагона", - говорится в сообщении.
На линии работают шесть паромов, они выполнили 267 рейсов.
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По данным ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции, на 8:00 утра вторника на море практически полный штиль, средняя скорость юго-западного ветра составляет около 1 м/с.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 ожидается южный ветер 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха днем +18…+20 градусов", - заключили в Минтрансе.
 
Керченская паромная переправаКрым
 
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