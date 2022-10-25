https://crimea.ria.ru/20221025/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-seychas-1125069073.html
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и свыше 9 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T10:41
2022-10-25T10:41
2022-10-25T10:41
керченская паромная переправа
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018734_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_3ab29fcc66a973b53989db22eb600a25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и свыше 9 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.На линии работают шесть паромов, они выполнили 267 рейсов.По данным ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции, на 8:00 утра вторника на море практически полный штиль, средняя скорость юго-западного ветра составляет около 1 м/с."Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 ожидается южный ветер 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха днем +18…+20 градусов", - заключили в Минтрансе.
https://crimea.ria.ru/20221023/na-perepravu-kerch-taman-vyshel-shestoy-parom--mintrans-1125046161.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c5ac348cce8983e7d775ab47069545c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, крым
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация с паромами и погодой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и свыше 9 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 19 592 пассажира, 9 312 автомашин, преимущественно, большегрузных и среднетоннажных грузовиков, а также 63 железнодорожных вагона", - говорится в сообщении.
На линии работают шесть паромов, они выполнили 267 рейсов.
По данным ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству. По данным автоматической метеостанции, на 8:00 утра вторника на море практически полный штиль, средняя скорость юго-западного ветра составляет около 1 м/с.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 ожидается южный ветер 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха днем +18…+20 градусов", - заключили в Минтрансе.