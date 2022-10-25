https://crimea.ria.ru/20221025/kakoy-budet-zima-na-ukraine--ozhidaniya-i-prognozy-1125068694.html

Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы

Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы

Предстоящая зима будет худшей в истории Украины. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением, об этом заявил глава компании "Нафтогаз" РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T10:27

2022-10-25T10:27

2022-10-25T10:27

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Предстоящая зима будет худшей в истории Украины. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением, об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.По его словам, уже около 40% объектов электроэнергетики в Украине разрушены.Также по данным крупнейшего на Украине интернет-магазина Rozetka, за последние две недели резко возрос спрос на павербанки, свечи и печи-буржуйки. Павербанки на сайте стали покупать в четыре раза чаще, а свечи и газовые горелки – в три раза. Отмечено повышение спроса на электрогенераторы и фонари в 2,5 раза, зарядные устройства и газовые баллоны в два раза, солнечные панели – в 1,6 раза. Спрос на буржуйки вырос на 76% по сравнению с предыдущими месяцами.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, "Укрэнерго" массово вводит ограничения энергопотребления. Меры уже действуют в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

https://crimea.ria.ru/20221024/na-ukraine-v-ryade-oblastey-ogranichili-energopotreblenie-1125052839.html

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