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Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы
Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы
Предстоящая зима будет худшей в истории Украины. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением, об этом заявил глава компании "Нафтогаз" РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T10:27
2022-10-25T10:27
2022-10-25T10:27
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Предстоящая зима будет худшей в истории Украины. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением, об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.По его словам, уже около 40% объектов электроэнергетики в Украине разрушены.Также по данным крупнейшего на Украине интернет-магазина Rozetka, за последние две недели резко возрос спрос на павербанки, свечи и печи-буржуйки. Павербанки на сайте стали покупать в четыре раза чаще, а свечи и газовые горелки – в три раза. Отмечено повышение спроса на электрогенераторы и фонари в 2,5 раза, зарядные устройства и газовые баллоны в два раза, солнечные панели – в 1,6 раза. Спрос на буржуйки вырос на 76% по сравнению с предыдущими месяцами.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, "Укрэнерго" массово вводит ограничения энергопотребления. Меры уже действуют в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.
https://crimea.ria.ru/20221024/na-ukraine-v-ryade-oblastey-ogranichili-energopotreblenie-1125052839.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, общество
Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы
Украинцы массово скупают свечи, буржуйки и фонари в преддверии зимы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Предстоящая зима будет худшей в истории Украины. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением, об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
По его словам, уже около 40% объектов электроэнергетики в Украине разрушены.
"Приходится снова и снова отключать электричество и пытаться все восстановить как можно быстрее. Кроме того, все нефтеперерабатывающие заводы уничтожены", – заявляет Витренко.
Также по данным крупнейшего на Украине интернет-магазина Rozetka, за последние две недели резко возрос спрос на павербанки, свечи и печи-буржуйки. Павербанки на сайте стали покупать в четыре раза чаще, а свечи и газовые горелки – в три раза. Отмечено повышение спроса на электрогенераторы и фонари в 2,5 раза, зарядные устройства и газовые баллоны в два раза, солнечные панели – в 1,6 раза. Спрос на буржуйки вырос на 76% по сравнению с предыдущими месяцами.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, "Укрэнерго" массово вводит ограничения энергопотребления. Меры уже действуют в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.