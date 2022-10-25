Рейтинг@Mail.ru
Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221025/kakoy-budet-zima-na-ukraine--ozhidaniya-i-prognozy-1125068694.html
Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы
Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы
Предстоящая зима будет худшей в истории Украины. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением, об этом заявил глава компании "Нафтогаз" РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T10:27
2022-10-25T10:27
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0b/1121389485_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e44302525edd4736ecc437388617f010.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Предстоящая зима будет худшей в истории Украины. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением, об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.По его словам, уже около 40% объектов электроэнергетики в Украине разрушены.Также по данным крупнейшего на Украине интернет-магазина Rozetka, за последние две недели резко возрос спрос на павербанки, свечи и печи-буржуйки. Павербанки на сайте стали покупать в четыре раза чаще, а свечи и газовые горелки – в три раза. Отмечено повышение спроса на электрогенераторы и фонари в 2,5 раза, зарядные устройства и газовые баллоны в два раза, солнечные панели – в 1,6 раза. Спрос на буржуйки вырос на 76% по сравнению с предыдущими месяцами.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, "Укрэнерго" массово вводит ограничения энергопотребления. Меры уже действуют в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.
https://crimea.ria.ru/20221024/na-ukraine-v-ryade-oblastey-ogranichili-energopotreblenie-1125052839.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0b/1121389485_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2bbededdaed02cc13f962a36b060f868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, общество
Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы

Украинцы массово скупают свечи, буржуйки и фонари в преддверии зимы

10:27 25.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль № 5 в Харькове
Теплоэлектроцентраль № 5 в Харькове - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Предстоящая зима будет худшей в истории Украины. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением, об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
По его словам, уже около 40% объектов электроэнергетики в Украине разрушены.

"Приходится снова и снова отключать электричество и пытаться все восстановить как можно быстрее. Кроме того, все нефтеперерабатывающие заводы уничтожены", – заявляет Витренко.

Также по данным крупнейшего на Украине интернет-магазина Rozetka, за последние две недели резко возрос спрос на павербанки, свечи и печи-буржуйки. Павербанки на сайте стали покупать в четыре раза чаще, а свечи и газовые горелки – в три раза. Отмечено повышение спроса на электрогенераторы и фонари в 2,5 раза, зарядные устройства и газовые баллоны в два раза, солнечные панели – в 1,6 раза. Спрос на буржуйки вырос на 76% по сравнению с предыдущими месяцами.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, "Укрэнерго" массово вводит ограничения энергопотребления. Меры уже действуют в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.
Энергетики демонтируют поврежденную под Алуштой опору ЛЭП
Вчера, 11:36
На Украине в ряде областей ограничили энергопотребление
 
УкраинаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08В Севастополе в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО
12:17В Крым идут дожди и сильный ветер — предупреждение МЧС
12:14Решится ли Киев на провокацию с "грязной" ядерной бомбой – эксперт
12:00Следком установит причастных к подрыву ж/д путей в Брянской области
11:39Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ
11:28В Севастополе участникам СВО выделят землю из фонда комплексного развития
11:18Резкий рост: оперштаб сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19
11:14Письмо демократов Байдену: изменят ли США подход к конфликту на Украине
11:00В Саках чиновники дали сироте непригодное жилье — возбуждено дело
10:45Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:41Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
10:33Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку
10:27Какой будет зима на Украине – ожидания и прогнозы
10:12Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса
09:49Россиян ждет короткая рабочая неделя
09:42В Крыму предупредили о паводках
09:23Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных
09:04В Мелитополе произошел мощный взрыв, пострадали пять человек
09:01Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный террор
08:50Противостояние РФ и НАТО: чем закончится украинский кризис - политолог
Лента новостейМолния