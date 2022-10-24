https://crimea.ria.ru/20221024/kakoy-segodnya-prazdnik-24-oktyabrya-1121225685.html

Какой сегодня праздник: 24 октября

Какой сегодня праздник: 24 октября - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Какой сегодня праздник: 24 октября

В этот день ученые отмечают победу над полиомиелитом, свои профессиональные праздники празднуют служащие подразделений специального назначения ВС РФ и школьные... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T00:00

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праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября – РИА Новости Крым. В этот день ученые отмечают победу над полиомиелитом, свои профессиональные праздники празднуют служащие подразделений специального назначения ВС РФ и школьные библиотекари, а еще это день рождения ООН. Кроме того дата 24 октября подарила миру философа Парацельса и основателя знаменитой хрустальной империи Даниэля Сваровски.Что празднуют в миреВ этот день празднуется Всемирный день борьбы с полиомиелитом, который был учрежден по инициативе международной неправительственной организации "Ротари Интернешнл". Дата праздника выбрана не случайно, она приурочена ко дню рождения Джонаса Солка – американского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего в 1952 – 1955 годах инактивированную вакцину против полиомиелита, что позволило сократить заболеваемость более чем на 99%.24 октября в России свой праздник отмечают сотрудники подразделений специального назначения Вооруженных Сил России (Военный спецназ). Этот сравнительно молодой профессиональный праздник, который был установлен 31 мая 2006 года по приказу президента РФ. В 1950 году в этот день министр ВС СССР Александр Василевский подписал директиву с грифом "секретно" о создании подразделений специального назначения (СпН).А еще 24 октября - это День рождения Организация Объединенных Наций, в которую сейчас входит 193 государств и Международный день школьных библиотек, основанный в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО.Знаменательные событияВ 1851 году британский астроном Уильям Лассел обнаружил у седьмой планеты от Солнца два ее спутника Ариэль и Умбриэль. Примечательно, что спутники получили свои имена в честь героев поэмы английского писателя Александра Поупа и духа, служившего Просперо в произведении Уильяма Шекспира "Буря".24 октября 1929 года в США началось обвальное падение акций, а именно – Черный четверг. Он принял катастрофические масштабы в последующую за ним черную пятницу, черный понедельник и черный вторник. Этот биржевой крах стал началом Великой депрессии, которая навсегда изменила жизни миллионов американцев, канадцев, немцев и французов. До сих пор экономисты не пришли к единому мнению о причинах такого кризиса.24 октября 2000 года в берлинском Египетском музее мир впервые увидел автограф Клеопатры: царица подписала приказ словами "Да будет так". Как утверждают эксперты, подпись египетской властительницы – чуть ли не единственный автограф кого-либо из правителей Египта, так как большинство из последних, полагают ученые, вообще не умели писать.Кто родилсяВ 1492 году родился знаменитый швейцарский алхимик, философ и ученый эпохи Возрождения Парацельс (настоящее имя – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм). Его считают одним из основателей современной науки, так как именно Парацельс способствовал внедрению химических препаратов в медицину, раскритиковав древние способы лечения. Свой псевдоним ученый выбрал сам. Парацельс дословно – "превзошедший Цельса" (древнеримский ученый-энциклопедист).В 1862 году в Чехии родился основатель всемирно известной австрийской хрустальной империи "Swarovski" Даниэль Сваровски. Он был одним из тех людей, которые долго не могли найти свое признание. Сначала он был скрипачом, но при этом интересовался электротехникой и электрооборудованием. В начала 1890-х Сваровски начинает проектировать машину для автоматической огранки кристаллов. Спустя пять лет он открыл в деревушке Ваттенс свой завод по производству изделий из хрусталя - с этого и началась история "Swarovski".В 1886 году родился российский революционер, советский, государственный и партийный деятель Григорий Орджоникидзе (партийный псевдоним Серго). Помимо непосредственного участие в Великой октябрьской революции, он стал одним из главных организаторов индустриализации в СССР. В его честь назван поселок под Коктебелем.В 1911 году в Риге родился великий советский сатирик - актер театра, эстрады и кино, театральный режиссер, народный артист СССР Аркадий Райкин. Критики вспоминают его как актера с исключительной сатирической остротой и смелостью.Также в этот день родились российский предприниматель Роман Абрамович, американский актер Кевин Клайн, американский фигурист Чарли Уайт и другие.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты