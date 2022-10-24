https://crimea.ria.ru/20221024/doloy-kantselyarizmy-ot-chinovnikov-potrebovali-govorit-po-chelovechi-1125048383.html

Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи

Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи

Чиновникам Новой Зеландии запретили использовать канцеляризмы и сложные английские слова при общении с общественностью. Соответствующие требования прописаны в... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-24T08:33

2022-10-24T08:33

2022-10-23T16:45

общество

в мире

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Чиновникам Новой Зеландии запретили использовать канцеляризмы и сложные английские слова при общении с общественностью. Соответствующие требования прописаны в принятом в регионе "законопроекте о простом языке", пишет "Прайм" со ссылкой на радио RNZ .В результате под запретом оказались так называемые "бюрократические" и "непонятные" для простого обывателя термины. Сообщается, что данная мера призвана помочь людям, для которых английский не является родным языком, а лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием. Простой язык определяется как "соответствующий целевой аудитории", "ясный, лаконичный и хорошо организованный".Отмечается, что одной из предпосылок принятия данного законопроекта стали парламентские дебаты, в ходе которых депутаты цитировали Уильяма Шекспира и английского поэта-романтика XVIII-XIX веков Уильяма Вордсворта.

https://crimea.ria.ru/20220913/bpla-chvk-i-antvakser-novye-slova-v-rossyiskom-orfograficheskom-slovare-1124494445.html

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общество, в мире, культура