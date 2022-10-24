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Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи
Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи
Чиновникам Новой Зеландии запретили использовать канцеляризмы и сложные английские слова при общении с общественностью. Соответствующие требования прописаны в... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-24T08:33
2022-10-23T16:45
общество
в мире
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Чиновникам Новой Зеландии запретили использовать канцеляризмы и сложные английские слова при общении с общественностью. Соответствующие требования прописаны в принятом в регионе "законопроекте о простом языке", пишет "Прайм" со ссылкой на радио RNZ .В результате под запретом оказались так называемые "бюрократические" и "непонятные" для простого обывателя термины. Сообщается, что данная мера призвана помочь людям, для которых английский не является родным языком, а лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием. Простой язык определяется как "соответствующий целевой аудитории", "ясный, лаконичный и хорошо организованный".Отмечается, что одной из предпосылок принятия данного законопроекта стали парламентские дебаты, в ходе которых депутаты цитировали Уильяма Шекспира и английского поэта-романтика XVIII-XIX веков Уильяма Вордсворта.
https://crimea.ria.ru/20220913/bpla-chvk-i-antvakser-novye-slova-v-rossyiskom-orfograficheskom-slovare-1124494445.html
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общество, в мире, культура
Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи

В Новой Зеландии законодательно утвердили запрет на бюрократический язык

08:33 24.10.2022
 
© Depositphotos / AndrejadСловарь
Словарь
© Depositphotos / Andrejad
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Чиновникам Новой Зеландии запретили использовать канцеляризмы и сложные английские слова при общении с общественностью. Соответствующие требования прописаны в принятом в регионе "законопроекте о простом языке", пишет "Прайм" со ссылкой на радио RNZ .
В результате под запретом оказались так называемые "бюрократические" и "непонятные" для простого обывателя термины. Сообщается, что данная мера призвана помочь людям, для которых английский не является родным языком, а лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием. Простой язык определяется как "соответствующий целевой аудитории", "ясный, лаконичный и хорошо организованный".
"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право знать, о чем их просит правительство", – заявила в эфире RNZ новозеландский депутат Рэйчел Бояк.
Отмечается, что одной из предпосылок принятия данного законопроекта стали парламентские дебаты, в ходе которых депутаты цитировали Уильяма Шекспира и английского поэта-романтика XVIII-XIX веков Уильяма Вордсворта.
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