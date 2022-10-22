https://crimea.ria.ru/20221022/zhiteley-khersonskoy-oblasti-poselili-v-zdravnitsakh-krasnodarskogo-kraya-1125039585.html
Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края
Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края
Прибывших в Анапу жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края. Всего в регион приехали более 5,5 тысячи человек, сообщает оперативный РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T14:09
2022-10-22T14:09
2022-10-22T14:09
херсонская область
общество
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Прибывших в Анапу жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края. Всего в регион приехали более 5,5 тысячи человек, сообщает оперативный штаб Кубани.Отмечается, что тех, кто прибывает в регион на поездах, встречают на вокзале и размещают в санаториях. Тех, кто едет на машинах, сотрудники ДПС проводят по маршруту через Крымский мост, направляя в круглосуточный специальный консультативный пост. Кроме того, на базе одной из здравниц для переселенцев открыт Единый информационный центр, где можно получить помощь с оформлением документов."На месте можно сделать фото на паспорт, воспользоваться услугами нотариуса и переводчика. Сотрудники управления соцзащиты помогают с оформлением выплат. На улице действует мобильный пункт Сбера, организован и подвоз в его центральное отделение", - уточняется в сообщении.Также все желающие могут получить консультации у специалистов управления образования, отдела по делам несовершеннолетних, специалистов Центра занятости и представителей предприятий, которым необходимы сотрудники.
https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, анапа
Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края
Оперштаб: свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Прибывших в Анапу жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края. Всего в регион приехали более 5,5 тысячи человек, сообщает оперативный штаб Кубани.
Отмечается, что тех, кто прибывает в регион на поездах, встречают на вокзале и размещают в санаториях. Тех, кто едет на машинах, сотрудники ДПС проводят по маршруту через Крымский мост, направляя в круглосуточный специальный консультативный пост.
"В здравницах Краснодарского края разместили более 5,5 тысячи жителей Херсонской области. Им помогают волонтеры, сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
Кроме того, на базе одной из здравниц для переселенцев открыт Единый информационный центр, где можно получить помощь с оформлением документов.
"На месте можно сделать фото на паспорт, воспользоваться услугами нотариуса и переводчика. Сотрудники управления соцзащиты помогают с оформлением выплат. На улице действует мобильный пункт Сбера, организован и подвоз в его центральное отделение", - уточняется в сообщении.
Также все желающие могут получить консультации у специалистов управления образования, отдела по делам несовершеннолетних, специалистов Центра занятости и представителей предприятий, которым необходимы сотрудники.