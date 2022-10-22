https://crimea.ria.ru/20221022/zhiteley-khersonskoy-oblasti-poselili-v-zdravnitsakh-krasnodarskogo-kraya-1125039585.html

Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края

Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Жителей Херсонской области поселили в здравницах Краснодарского края

Прибывших в Анапу жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края. Всего в регион приехали более 5,5 тысячи человек, сообщает оперативный РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T14:09

2022-10-22T14:09

2022-10-22T14:09

херсонская область

общество

анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Прибывших в Анапу жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края. Всего в регион приехали более 5,5 тысячи человек, сообщает оперативный штаб Кубани.Отмечается, что тех, кто прибывает в регион на поездах, встречают на вокзале и размещают в санаториях. Тех, кто едет на машинах, сотрудники ДПС проводят по маршруту через Крымский мост, направляя в круглосуточный специальный консультативный пост. Кроме того, на базе одной из здравниц для переселенцев открыт Единый информационный центр, где можно получить помощь с оформлением документов."На месте можно сделать фото на паспорт, воспользоваться услугами нотариуса и переводчика. Сотрудники управления соцзащиты помогают с оформлением выплат. На улице действует мобильный пункт Сбера, организован и подвоз в его центральное отделение", - уточняется в сообщении.Также все желающие могут получить консультации у специалистов управления образования, отдела по делам несовершеннолетних, специалистов Центра занятости и представителей предприятий, которым необходимы сотрудники.

https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

https://crimea.ria.ru/20221021/kak-izmenilos-mnenie-zhiteley-khersona-ob-ukraine-1125030852.html

херсонская область

анапа

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херсонская область, общество, анапа