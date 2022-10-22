https://crimea.ria.ru/20221022/rossiyskie-voennye-otbili-ataki-vsu-na-trekh-osnovnykh-napravleniyakh-1125040015.html
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях
Российские военные отбили попытки ВСУ атаковать на трех направлениях, погибли более 200 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T14:32
2022-10-22T14:32
2022-10-22T14:35
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отбили попытки ВСУ атаковать на трех направлениях, погибли более 200 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, на Красно-Лиманском направлении ВСУ двумя усиленными ротами пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное и силами батальонной тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР."Атаки противника отражены. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - говорится в сообщении.На Южно-Донецком направлении две ротных тактических группы атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа в ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян, потеряв 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля."На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - добавили в ведомстве.На этом направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20221022/rossiyskaya-aviatsiya-nanesla-udar-po-oboronnomu-predpriyatiyu-v-kharkove-1125039877.html
https://crimea.ria.ru/20221022/ocherednye-popytki-vsu-prorvatsya-k-khersonu-otbity-1125034892.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях
Минобороны: российские военные отбили попытки ВСУ атаковать на трех направлениях
14:32 22.10.2022 (обновлено: 14:35 22.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отбили попытки ВСУ атаковать на трех направлениях, погибли более 200 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, на Красно-Лиманском направлении ВСУ двумя усиленными ротами пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное и силами батальонной тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР.
"Атаки противника отражены. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - говорится в сообщении.
На Южно-Донецком направлении две ротных тактических группы атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа в ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян, потеряв 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
"На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - добавили в ведомстве.
На этом направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.