https://crimea.ria.ru/20221022/rossiyskie-voennye-otbili-ataki-vsu-na-trekh-osnovnykh-napravleniyakh-1125040015.html

Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях

Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Российские военные отбили атаки ВСУ на трех основных направлениях

Российские военные отбили попытки ВСУ атаковать на трех направлениях, погибли более 200 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T14:32

2022-10-22T14:32

2022-10-22T14:35

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российские военные отбили попытки ВСУ атаковать на трех направлениях, погибли более 200 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, на Красно-Лиманском направлении ВСУ двумя усиленными ротами пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное и силами батальонной тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР."Атаки противника отражены. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - говорится в сообщении.На Южно-Донецком направлении две ротных тактических группы атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа в ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян, потеряв 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля."На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - добавили в ведомстве.На этом направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20221022/rossiyskaya-aviatsiya-nanesla-udar-po-oboronnomu-predpriyatiyu-v-kharkove-1125039877.html

https://crimea.ria.ru/20221022/ocherednye-popytki-vsu-prorvatsya-k-khersonu-otbity-1125034892.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)