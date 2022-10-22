https://crimea.ria.ru/20221022/rossiyskaya-aviatsiya-nanesla-udar-po-oboronnomu-predpriyatiyu-v-kharkove-1125039877.html

Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове

Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове

Российская авиация нанесла удар по предприятию "Коммунар" в Харькове, уничтожив головные части для противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T14:22

2022-10-22T14:22

2022-10-22T14:22

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123871263_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_9d7076bbb0120f4cb9d86578e8ea4985.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла удар по предприятию "Коммунар" в Харькове, уничтожив головные части для противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, где хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной украинской группировки войск "Днепр".Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе Купянска Харьковской области и города Запорожье, кроме того, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах. Уничтожены склады с вооружением, военной техникой и боеприпасами в разных районах зоны проведения СВО.

https://crimea.ria.ru/20221022/vdv-rf-razbili-batalon-vsu-s-tekhnikoy-iz-makedonii-i-slovenii---video-1125034786.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф