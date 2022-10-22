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Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове
Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове
Российская авиация нанесла удар по предприятию "Коммунар" в Харькове, уничтожив головные части для противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T14:22
2022-10-22T14:22
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла удар по предприятию "Коммунар" в Харькове, уничтожив головные части для противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, где хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной украинской группировки войск "Днепр".Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе Купянска Харьковской области и города Запорожье, кроме того, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах. Уничтожены склады с вооружением, военной техникой и боеприпасами в разных районах зоны проведения СВО.
https://crimea.ria.ru/20221022/vdv-rf-razbili-batalon-vsu-s-tekhnikoy-iz-makedonii-i-slovenii---video-1125034786.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове

Минобороны: авиация РФ нанесла удар по оборонному предприятию "Коммунар" в Харькове

14:22 22.10.2022
 
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Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российская авиация нанесла удар по предприятию "Коммунар" в Харькове, уничтожив головные части для противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимые на данном предприятии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, где хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной украинской группировки войск "Днепр".
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Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе Купянска Харьковской области и города Запорожье, кроме того, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах. Уничтожены склады с вооружением, военной техникой и боеприпасами в разных районах зоны проведения СВО.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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