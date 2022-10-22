https://crimea.ria.ru/20221022/o-zabolevshikh-i-umershikh-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125036994.html

О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2022

О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 610 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T12:00

2022-10-22T12:00

2022-10-22T12:00

крым

севастополь

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 610 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 173 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 74 человека, за весь период – 201 175", - говорится в сообщении.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло уже 5 397.В Севастополе зарегистрировано 59 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек. В ковидные стационары госпитализированы девять человек, выписаны 11, проинформировали в оперштабе по борьбе с распространением ковида.

https://crimea.ria.ru/20221022/rospotrebnadzor-smyagchil-mery-po-covid-19-1125034078.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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