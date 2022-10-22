https://crimea.ria.ru/20221022/o-zabolevshikh-i-umershikh-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125036994.html
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2022
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 610 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T12:00
2022-10-22T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 610 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 173 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 74 человека, за весь период – 201 175", - говорится в сообщении.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло уже 5 397.В Севастополе зарегистрировано 59 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек. В ковидные стационары госпитализированы девять человек, выписаны 11, проинформировали в оперштабе по борьбе с распространением ковида.
https://crimea.ria.ru/20221022/rospotrebnadzor-smyagchil-mery-po-covid-19-1125034078.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 107 новых случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 610 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 173 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 74 человека, за весь период – 201 175", - говорится в сообщении.
Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло уже 5 397.
В Севастополе зарегистрировано 59 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек. В ковидные стационары госпитализированы девять человек, выписаны 11, проинформировали в оперштабе по борьбе с распространением ковида.