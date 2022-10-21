https://crimea.ria.ru/20221021/vsu-predprinyali-dve-popytki-nastupleniya-v-khersonskoy-oblasti-1125022046.html
ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.10.2022
ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
Российскими военными сорваны две попытки наступления тактических групп ВСУ в Херсонской области, предотвращен проход порядка 20 диверсионных украинских групп в... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T13:57
2022-10-21T13:57
2022-10-21T13:58
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российскими военными сорваны две попытки наступления тактических групп ВСУ в Херсонской области, предотвращен проход порядка 20 диверсионных украинских групп в тыл на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 ДРГ ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области ВКС России уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства.На Запорожском направлении украинские войска пытались атаковать российские позиции в районе Времевского выступа - все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. А возле Новогригоровки Николаевской области ликвидировано хранилище топлива для украинской военной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
https://crimea.ria.ru/20221021/ataka-na-perepravu-v-khersone-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-chetyrekh-1125008320.html
https://crimea.ria.ru/20221021/v-sledkome-soobschili-podrobnosti-obstrela-perepravy-v-khersone-1125020809.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
Минобороны: предотвращен проход 20 ДРГ в тыл на Николаево-Криворожском направлении
13:57 21.10.2022 (обновлено: 13:58 21.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российскими военными сорваны две попытки наступления тактических групп ВСУ в Херсонской области, предотвращен проход порядка 20 диверсионных украинских групп в тыл на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 ДРГ ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области ВКС России уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства.
На Запорожском направлении украинские войска пытались атаковать российские позиции в районе Времевского выступа - все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.
"Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ", - добавили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
А возле Новогригоровки Николаевской области ликвидировано хранилище топлива для украинской военной техники.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.