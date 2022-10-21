Рейтинг@Mail.ru
ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/vsu-predprinyali-dve-popytki-nastupleniya-v-khersonskoy-oblasti-1125022046.html
ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.10.2022
ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
Российскими военными сорваны две попытки наступления тактических групп ВСУ в Херсонской области, предотвращен проход порядка 20 диверсионных украинских групп в... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T13:57
2022-10-21T13:58
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_273aa47e69b57f7bc5626c31547e8b83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российскими военными сорваны две попытки наступления тактических групп ВСУ в Херсонской области, предотвращен проход порядка 20 диверсионных украинских групп в тыл на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 ДРГ ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - говорится в сообщении.Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области ВКС России уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства.На Запорожском направлении украинские войска пытались атаковать российские позиции в районе Времевского выступа - все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. А возле Новогригоровки Николаевской области ликвидировано хранилище топлива для украинской военной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
https://crimea.ria.ru/20221021/ataka-na-perepravu-v-khersone-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-chetyrekh-1125008320.html
https://crimea.ria.ru/20221021/v-sledkome-soobschili-podrobnosti-obstrela-perepravy-v-khersone-1125020809.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245293_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_56d2eb33945423f2f7380315582a5c62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области

Минобороны: предотвращен проход 20 ДРГ в тыл на Николаево-Криворожском направлении

13:57 21.10.2022 (обновлено: 13:58 21.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСталелитейный завод в Мелитопольском районе
Сталелитейный завод в Мелитопольском районе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российскими военными сорваны две попытки наступления тактических групп ВСУ в Херсонской области, предотвращен проход порядка 20 диверсионных украинских групп в тыл на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 ДРГ ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области ВКС России уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства.
На Запорожском направлении украинские войска пытались атаковать российские позиции в районе Времевского выступа - все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.
"Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ", - добавили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
А возле Новогригоровки Николаевской области ликвидировано хранилище топлива для украинской военной техники.
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
08:39
Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
12:53
В Следкоме сообщили подробности обстрела переправы в Херсоне
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад
14:43В Симферополе полсотни улиц остались без воды
14:40В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия
14:26"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию
14:25Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны
14:18Все сады и школы - в Керчи снова эвакуация из-за "минирований"
14:10Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение
13:57ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
13:56Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
13:48Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит
13:43ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме
13:23В Крыму осудили феодосийца, хранившего дома более 200 боевых патронов
12:55В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида
12:53В Следкоме сообщили подробности обстрела переправы в Херсоне
12:34Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока
12:19Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
12:14В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной
11:53Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
11:50Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение
11:45Где в Крыму не будет воды в пятницу
Лента новостейМолния